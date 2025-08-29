Political Kissa: भोपाल में दंगा फैलता रहा, लेकिन कर्फ्यू लगाने में देर हुई क्योंकि...
Political Kissa: भोपाल में दंगा फैलता रहा, लेकिन कर्फ्यू लगाने में देर हुई क्योंकि...

Political Kissa: मध्य प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि भोपाल में हिंदू-मुस्लिम दंगों में सैकड़ों जानें चली गईं, लेकिन कर्फ्यू लगाने में देरी हुई, क्योंकि उनका पेट खराब था.

Written By  Aditya Pujan|Last Updated: Aug 29, 2025, 05:07 PM IST
Political Kissa: भोपाल में दंगा फैलता रहा, लेकिन कर्फ्यू लगाने में देर हुई क्योंकि...

Madhya Pradesh Political Kissa: मध्य प्रदेश की सियासत में भी अजीबोगरीब किस्से हुए हैं. खासकर मुख्यमंत्रियों के. राज्य के एक पूर्व सीएम के बारे में मशहूर है कि वे अपने मंत्रियों को ही भूल जाते थे. एक पूर्व सीएम से मिलने तत्कालीन प्रधानमंत्री पहुंचे तो वे मुंह फेर कर सो गए. एक पूर्व सीएम ने तो अपने उत्तराधिकारी को शपथ ग्रहण से पहले गंगाजल की शपथ दिलाई थी. एक मुख्यमंत्री ने तो फाइल की नोट शीट में ही अपने मंत्री की रिश्वतखोरी की बात लिख दी थी. एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि भोपाल में हिंदू-मुस्लिम दंगों में सैकड़ों जानें चली गईं, लेकिन कर्फ्यू लगाने में देरी हुई, क्योंकि उनका पेट खराब था.

दिसंबर 1992 का मामला

ये किस्सा साल 1992 का है जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था. इसके बाद देश के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे थे. धार्मिक उन्माद की आग में हजारों जानें चली गई थीं. सबसे ज्यादा मौतें मुंबई में हुई थीं. देश की व्यावसायिक राजधानी में 458 लोग मारे गए थे. सूरत में 200 तो एमपी के भोपाल में करीब 139 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था.

बाबरी विध्वंस के बाद भोपाल में बिगड़े हालात

एमपी में उस समय सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे. भोपाल में दंगों की शुरुआत 7 दिसंबर को हुई थी. पुराने शहर में हिंदुओं का एक जुलूस निकल रहा था, जिस पर पथराव हुआ. इसके बाद जहांगीराबाद की सरकारी इमारतों पर कुछ युवकों ने हमला बोल दिया था. इसके आसपास रहने वाले कुछ हिंदू परिवारों को भी उन्होंने निशाना बनाया था. स्थानीय अखबारों ने भी दंगों में घी डालने का काम किया. दो अखबारों ने एक गर्ल्स हॉस्टल पर हमले की झूठी खबर छाप दी. इससे धार्मिक भावनाएं और भड़क गईं. ऐसी मार-काट मची कि हालात बेकाबू हो गए. उस समय सुभाष अत्रे भोपाल के एसपी थे जबकि एमए खान कलेक्टर थे. दोनों भागे-भागे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे. वे चाहते थे कि सीएम शहर में कर्फ्यू लगाने के आदेश को मंजूरी दें. लेकिन दोनों अधिकारियों को पटवा से मिलने के लिए ही लंबा इंतजार करना पड़ा. इधर शहर में लाशें गिर रही थीं.

ये भी पढ़ें- 'भोपाल मुसलमानों का नहीं', BJP सांसद आलोक शर्मा के बयान से सियासी बवाल, पटवारी ने साधा निशाना

बैठे रहे कलेक्टर-एसपी

बहरहाल, दोनों अधिकारियों को प्रतीक्षा करनी पड़ी क्योंकि मुख्यमंत्री बाथरूम में थे. दरअसल, उन दिनों पटवा को पेट की दिक्कत हो गई थी. अक्सर उनका पेट खराब रहता और बार-बार बाथरूम जाना पड़ता था. सात दिसंबर को उनका पेट बहुत ज्यादा खराब था. कलेक्टर और एसपी उनका इतजार कर रहे थे, लेकिन पटवा बाहर निकलने की हालत में नहीं थे. काफी देर बाद जब वो निकले, तब उन्होंने भोपाल में कर्फ्यू लगाने के आदेश को मंजूरी दी. भोपाल के पुराने जानकार बताते हैं कि कुछ घंटों की देरी के कारण शहर के हालात बद से बदतर हो गए. इतने ज्यादा कि अगले दिन यानी आठ दिसंबर को रातोंरात कलेक्टर और एसपी, दोनों का तबादला हो गया.
 
कार सेवकों की ड्यूटी में मंत्री

दुर्ग के एसपी रहे सुरेंद्र सिंह को भोपाल की जिम्मेदारी दी गई. शहर की कानून-व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच सुरेंद्र सिंह को दुर्ग से भोपाल लाने के लिए एक सरकारी हवाई जहाज भेजा गया. उन्होंने आते ही उपद्रवियों पर नकेल कसना शुरू किया. तब जाकर भोपाल में धीरे-धीरे शांति लौटी. पटवा का पेट खराब होने के चलते कर्फ्यू लगाने में देरी भले हुई, लेकिन कारसेवकों के स्वागत में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने अपने एक मंत्री बाबूलाल गौर की ड्यूटी ही भोपाल स्टेशन पर लगा दी थी ताकि अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को कोई दिक्कत न हो.

