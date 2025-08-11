MP Smart Meter News: एमपी की बिजली के पाकिस्तान जुड़े तार, मीटर देखते ही मचा हड़कंप
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2876041
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP Smart Meter News: एमपी की बिजली के पाकिस्तान जुड़े तार, मीटर देखते ही मचा हड़कंप

MP Electricity Smart Meter: मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे बिजली स्मार्ट पर एक बार फिर से सिसायस शुरू हो गई है. इन मीटरों की जांच के लिए सरकार से मांग की है कि इसकी जल्द से जल्द जांच करवाई जाए. दरअसल, यह मीटर बनाने वाली कंपनी साउदी अरब की है. बताया जा रहा है, इसमें पाकिस्तानी कर्मचारियों के शामिल होने की खबर सामने आई है. इसको लेकर विवाद बढ़ गया है.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 11, 2025, 02:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी की बिजली के पाकिस्तान जुड़े तार
एमपी की बिजली के पाकिस्तान जुड़े तार

Dubai Smart Meter News: मध्य प्रदेश में लग रहे बिजली वाले स्मार्ट मीटर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. इन स्मार्ट मीटर का पाकिस्तान से कनेक्शन बताया जा रहा है. वहीं इसको लेकर इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर पर साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है. क्योंकि प्रदेश के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर साऊदी अरब की एक कंपनी को दिया गया है, जिसमें उच्च पदों पर पाकिस्तान के इंजीनियर काम कर रहे हैं. 

प्रदेश में जैसे ही यह खुलासा हुआ तो, सियासत ने जोर पकड़ लिया है. इधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने की जिम्मेदारी अरब की कंपनी की है. अगर इमें पाकिस्तानी अधिकारियों के शामिल होने की बात हो रही है, तो प्रदेश में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे. इस मामले की जांच भी करवाई जाएगी. उन्होंने कहा कि अब भारत-पाकिस्तान के बीच संबंध पूरी तरह से खत्म हो चुक हैं, चाहे खेल हो या संस्कृति. जब तक पाकिस्तान खुद को नहीं बदलेगा, तब तक किसी भी तरह का कोई संवाद नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, नागरिकों के दबाव में क्रिकेट से भी संबंध समाप्त किए गए हैं. 

कांग्रेस ने लगाए आरोप
वहीं कांग्रेस भी कम नहीं है, कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर परियोजना में पाकिस्तान के कर्मचारियों की भागीदारी प्रदेश ही नहीं देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है. वहीं उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरह से सोची समझी साजिश है. जिसके तहत साइबर अटैक या धमाके किए जा सकते हैं. उन्होंने सरकार से कहा कि तुरंत इस मामले पर एक्शन लिया जाए. वहीं उन्होंने कहा कि एमपी मेट्रो में तुर्की के पार्ट्स लगाए जाने पर भी कांग्रेस ने विरोध किया था. जैसे ही खबर फैली तो लोगों में भी चिंता पैदा हो गई. उन्होंने भी इस मामले में जांच की मांग की है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी। आपके जिले भोपाल की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp bijli news

Trending news

mp bijli news
एमपी की बिजली के पाकिस्तान जुड़े तार, मीटर देखते ही मचा हड़कंप
Raisen News
MP की सूरत बदलेंगे 'ब्रह्मा', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस मुद्दे पर कही ये बात
surajpur news
Surajpur News-न नर्स, न डॉक्टर... फर्श पर हुई डिलीवरी, परिजनों से साफ कराया खून
damoh news
आयुष्मान योजना के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, दमोह में यहां मुफ्त में बन रहे कार्ड
mp news in hindi
MP में 'राजा रघुवंशी' रिटर्न, Shahdol में शादी के 80 दिन में मिली पति की लाश, हड़कंप
damoh news
जब नहीं मिलेगा खाद तो यही होगा? दमोह में गुस्साए किसानों ने लूट लिया यूरिया का ट्रक
mp air pollution news
मध्य प्रदेश की हवा में फिर मिला 'जहर', MPPCB की रिपोर्ट ने लोगों की बढ़ाई टेंशन!
raipur news
CG Big Crime: रायपुर में फिर चाकूबाजी, पिज्जा के चक्कर में डिलीवरी बॉय की हत्या
rewa news in hindi
गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़े गए OBC नेता का दावा, अल्पसंख्यक वाला एंगल जोड़ा
MP Government Jobs
एमपी में बार-बार परीक्षा कराने का झंझट खत्म! अगले महीने से लागू हो सकते हैं नए नियम
;