MP Smart Meter News: एमपी की बिजली के पाकिस्तान जुड़े तार, मीटर देखते ही मचा हड़कंप

Dubai Smart Meter News: मध्य प्रदेश में लग रहे बिजली वाले स्मार्ट मीटर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. इन स्मार्ट मीटर का पाकिस्तान से कनेक्शन बताया जा रहा है. वहीं इसको लेकर इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर पर साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है. क्योंकि प्रदेश के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर साऊदी अरब की एक कंपनी को दिया गया है, जिसमें उच्च पदों पर पाकिस्तान के इंजीनियर काम कर रहे हैं.

प्रदेश में जैसे ही यह खुलासा हुआ तो, सियासत ने जोर पकड़ लिया है. इधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने की जिम्मेदारी अरब की कंपनी की है. अगर इमें पाकिस्तानी अधिकारियों के शामिल होने की बात हो रही है, तो प्रदेश में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे. इस मामले की जांच भी करवाई जाएगी. उन्होंने कहा कि अब भारत-पाकिस्तान के बीच संबंध पूरी तरह से खत्म हो चुक हैं, चाहे खेल हो या संस्कृति. जब तक पाकिस्तान खुद को नहीं बदलेगा, तब तक किसी भी तरह का कोई संवाद नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, नागरिकों के दबाव में क्रिकेट से भी संबंध समाप्त किए गए हैं.

कांग्रेस ने लगाए आरोप

वहीं कांग्रेस भी कम नहीं है, कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर परियोजना में पाकिस्तान के कर्मचारियों की भागीदारी प्रदेश ही नहीं देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है. वहीं उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरह से सोची समझी साजिश है. जिसके तहत साइबर अटैक या धमाके किए जा सकते हैं. उन्होंने सरकार से कहा कि तुरंत इस मामले पर एक्शन लिया जाए. वहीं उन्होंने कहा कि एमपी मेट्रो में तुर्की के पार्ट्स लगाए जाने पर भी कांग्रेस ने विरोध किया था. जैसे ही खबर फैली तो लोगों में भी चिंता पैदा हो गई. उन्होंने भी इस मामले में जांच की मांग की है.

