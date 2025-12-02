Advertisement
2 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है प्रदूषण नियंत्रण दिवस? 41 साल पहले 2 दिसंबर की जहरीली रात, जब हवा बन गई मौत का पैगाम

National Pollution Control Day: भारत हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाता है. यह दिवस हमें चेतावनी देता है कि प्रदूषण सिर्फ हवा-पानी का नहीं, बल्कि सभ्यता का भी दुश्मन है. आज ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, दिल्ली का प्रदूषण सांस का दुश्मन बन चुका है. इस स्थिति में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Dec 02, 2025, 02:17 PM IST
Bhopal Gas Tragedy 1984: सर्दी की रात. ठंड से कंबल के अंदर दुबके हों.आप सो रहे हों. अचानक हवा में जगर घुल जाए. जहर भी इतना खतरनाक कि लोग तड़प-तड़पकर रने पर मजबूर हो जाएं. 41 साल पहले 2 दिसंबर 1984 को कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था. तब जो जहां था वहीं गिर गया था और 2 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. 50 हजार से ज्यादा लोग घायल और शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं. करीब 5 लाख लोग इस जहरीली गैस के शिकार हुए थे, जो बच तो गए लेकिन उसकी बाद की उनकी जिंदगी तकलीफ में गुजरी.

41 साल पहले 2 दिसंबर की जहरीली रात

41 साल पहले की 2 दिसंबर की जहरीली रात, जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, जो टैंक 610 में पानी के संपर्क से पैदा हुए दबाव की वजह से फट गया था. कीटनाशक बनाने वाली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से हजारों लोग प्रभावित हुए. आज 41 सालों बाद भी भोपाल की गलियों में वो घाव हैं, जो शायद ही कभी भर सकें.

2 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है प्रदूषण नियंत्रण दिवस?

इसी दर्दनाक याद को लेकर सबक सिखाने के लिए भारत हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाता है. 1985 में स्थापित कल्याण आयुक्त कार्यालय और भोपाल गैस रिसाव अधिनियम जैसे कदम ने पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश की. मध्य प्रदेश के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश पर अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने फरवरी 1989 में 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 3,000 करोड़ रुपए) का मुआवजा जमा किया. ये रकम पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए थी. लेकिन, असल बंटवारा नवंबर 1992 में शुरू हुआ. शुरू में ये 'ओरिजिनल मुआवजा' कहलाया, जो घायलों, मृतकों के परिवारों और बीमार लोगों को दिया गया. कुल 5,74,394 क्लेम दाखिल हुए थे. 31 जुलाई 2024 तक 5,73,959 क्लेम स्वीकृत किए गए और कुल 1,549.33 करोड़ रुपए बांटे. यानी लगभग हर क्लेम को औसतन 27,000 रुपए मिले.

ये भी पढ़ें- हॉलीवुड अभिनेता कलपेन से लेकर नसीरुद्दीन शाह और केके मेनन तक...भोपाल गैस त्रासदी पर बन चुकी हैं ये फिल्में और डॉक्यूमेंट्री; एक बार जरूर देखें

आज सांस का दुश्मन बन चुका है प्रदूषण

लेकिन, सवाल है कि क्या पैसे जिंदगियां लौटा सकते हैं? यह दिवस हमें चेतावनी देता है कि प्रदूषण सिर्फ हवा-पानी का नहीं, बल्कि सभ्यता का भी दुश्मन है. आज ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, दिल्ली का प्रदूषण सांस का दुश्मन बन चुका है. इस स्थिति में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है. भोपाल की त्रासदी को दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदा मानते हुए, यह दिन जागरूकता फैलाने का मंच है. पर्यावरण सुरक्षा को मानव, प्रकृति और समाज के लिए अनिवार्य बताते हुए, यह प्रदूषण के कारकों जैसे फैक्ट्री उत्सर्जन, वाहन धुआं, प्लास्टिक कचरा और नियंत्रण के उपायों जैसे पौधरोपण, रिसाइक्लिंग, साफ ऊर्जा पर जोर देता है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

