एम्स भोपाल में बिना काटा-पीटी के होगा पोस्टमार्टम, सिर्फ 30 मिनट में खुलेगा मौत का राज, जानिए कैसे?

AIIMS Bhopal News: भोपाल एम्स में जल्द ही बिना चीरफाड़ के पोस्टमार्टम की सुविधा शुरू हो सकती है। शिलांग के बाद यह देश का दूसरा संस्थान होगा, जहां वर्चुअल अटोप्सी के जरिए मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 07, 2026, 09:37 AM IST
Virtual Autopsies Bhopal: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल एम्स में फोरेंसिक जांच के क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी पहल होने जा रही है. यहां बिना चीरफाड़ के पोस्टमार्टम यानी वर्चुअल अटोप्सी की सुविधा शुरू करने की तैयारी है.शिलांग के बाद AIIMS भोपाल देश का दूसरा संस्थान होगा जो मौत के कारणों का पता लगाने के लिए इस अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा.

बिना चीरफाड़ के होगा पोस्टमार्टम
वर्चुअल ऑटोप्सी में एक डीप सीटी स्कैन मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो बिना शरीर को खोले मृतक के अंदरूनी अंगों, हड्डियों और बाहरी और अंदरूनी चोटों की हाई-क्वालिटी 3D इमेज देगी. इन इमेज के आधार पर, फोरेंसिक एक्सपर्ट मौत के असली कारणों का सही-सही पता लगा पाएंगे. इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 30 मिनट लगेंगे जो पारंपरिक पोस्टमॉर्टम जांच से काफी कम समय है. और सबसे ज़रूरी बात यह है कि शवों को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.

फोरेंसिक विभाग ने भेजा 5 करोड़ का प्रस्ताव
इस परियोजना के लिए फॉरेंसिक विभाग ने 5 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव शासन को भेजा है. इस राशि से एक उच्च क्षमता वाली 'दीप सिटी स्कैन' मशीन खरीदी जाएगी. यह मशीन शरीर के अंदरूनी अंगों, छोटी चोटों और हड्डियों के फ्रैक्चर की बहुत साफ़ 3D इमेज बनाएगी. जहां पारंपरिक पोस्टमॉर्टम में घंटों लगते हैं, वहीं वर्चुअल ऑटोप्सी से यह पूरा प्रोसेस सिर्फ़ 30 मिनट में पूरा हो जाएगा. मंज़ूरी मिलने के बाद यह सुविधा राज्य में फोरेंसिक जांच के क्षेत्र में गेम-चेंजर साबित होगी.

इन्फेक्शन का खतरा होगा कम
वर्चुअल ऑटोप्सी से न सिर्फ़ ज़्यादा वैज्ञानिक रूप से सटीक नतीजे मिलेंगे, बल्कि यह मानवीय नज़रिए से भी महत्वपूर्ण है. अक्सर परिवार के सदस्य धार्मिक या भावनात्मक कारणों से पारंपरिक ऑटोप्सी पर आपत्ति जताते हैं, और यह टेक्नोलॉजी उनकी भावनाओं का सम्मान करेगी. इससे इन्फेक्शन का खतरा भी कम होगा. इसके अलावा डिजिटल रिकॉर्ड भविष्य में कानूनी सबूत के तौर पर ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद होगा.

वर्चुअल ऑटोप्सी क्या है?
वर्चुअल ऑटोप्सी (Virtual Autopsy) एक मॉडर्न नॉन-इनवेसिव (आधुनिक, गैर-आक्रामक) फोरेंसिक टेक्नीक है जो शरीर का फिजिकल चीर-फाड़ किए बिना मौत की वजह पता लगाने के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

