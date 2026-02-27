भोपाल में कल 50 इलाकों में 2 से 7 घंटे तक गुल रहेगी बिजली, देखें प्रभावित क्षेत्रों की लिस्ट

Bhopal Power Cut: शनिवार को राजधानी भोपाल के 50 इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. बिजली विभाग ने रहवासियों से अपील कि है कि बिजली से जुड़े जरूरी काम पहले ही निपटा लें, ताकि कटौती के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े. किन इलाकों में कितनी देर तक बिजली कटौती होगी, यह जानने के लिए खबर पूरी पढ़ें
Bhopal Power Cut: राजधानी भोपाल में शनिवार (28 फरवरी) को 50 इलाकों में बिजली कटौती होगी. बिजली विभाग ने बताया कि यह कटौती मेंटेनेंस और तारों की मरम्मत के कारण की जा रही है. बिजली विभाग के मुताबिक भोपाल के इन इलाकों में लगभग 2 से 7 घंटे तक बिजली कटौती रहेगी.
बिजली विभाग ने रहवासियों से नागरिकों से अपील कि बिजली से जुड़े जरूरी काम पहले ही निपटा लें, ताकि कटौती के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े.
इन इलाकों में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित
