भोपाल में कल 50 इलाकों में 2 से 7 घंटे तक गुल रहेगी बिजली, देखें प्रभावित क्षेत्रों की लिस्ट

Bhopal Power Cut: राजधानी भोपाल में शनिवार (28 फरवरी) को 50 इलाकों में बिजली कटौती होगी. बिजली विभाग ने बताया कि यह कटौती मेंटेनेंस और तारों की मरम्मत के कारण की जा रही है. बिजली विभाग के मुताबिक भोपाल के इन इलाकों में लगभग 2 से 7 घंटे तक बिजली कटौती रहेगी.

बिजली विभाग ने रहवासियों से नागरिकों से अपील कि बिजली से जुड़े जरूरी काम पहले ही निपटा लें, ताकि कटौती के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े.

इन इलाकों में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

सुबह 9 से 11 बजे तक: विधान एलिना, शिवालय, गिरधर कॉम्प्लेक्स, मंगेश हाइट्स, विनीत कुंज B सेक्टर, पार्क सेरेना कॉलोनी और आस-पास के इलाके में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित.

सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक: पुतलीघर, इंद्रा नगर, न्यू राजीव नगर, वसुंधरा कॉलोनी, पीएनटी कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड टीला और आस-पास के इलाके में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी.

सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक: रिवेरा टाउन, सुरुचि नगर, निवेश नगर, बेहटा गांव और आस-पास के इलाके में बिजली कटौती होगी.

सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक: चमन प्लाजा, इंद्रपुरी B सेक्टर, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, CPRI कॉलोनी, DK टावर, गिरनार कॉम्प्लेक्स, छत्रसाल नगर, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित.

सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक: पुलिस हाउसिंग, नया गांव, गौतम नगर, आकृति गार्डन, कम्फर्ट प्लाजा, गोमती कॉलोनी, डीके सुरभि, CSD कॉलोनी, पुलिस रेडियो कॉलोनी, प्रेमपुरा और आस-पास के इलाके बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी.

सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हैप्पी होम्स, MLA रेस्ट हाउस, मालवीय नगर, न्यू मार्केट और आस-पास के इलाके में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित.

दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक फॉर्च्यून कस्तूरी, सागर हाइट्स, दीपक सोसाइटी, अक्षत होम्स, निखिल बंगला, सहस्त्र बहू नगर, कोरलवुड और आस-पास के इलाके में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित.

