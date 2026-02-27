Advertisement
भोपाल में कल 50 इलाकों में 2 से 7 घंटे तक गुल रहेगी बिजली, देखें प्रभावित क्षेत्रों की लिस्ट

Bhopal Power Cut: शनिवार को राजधानी भोपाल के 50 इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. बिजली विभाग ने रहवासियों से अपील कि है कि बिजली से जुड़े जरूरी काम पहले ही निपटा लें, ताकि कटौती के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े. किन इलाकों में कितनी देर तक बिजली कटौती होगी, यह जानने के लिए खबर पूरी पढ़ें

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 27, 2026, 10:37 PM IST
भोपाल में कल 50 इलाकों में 2 से 7 घंटे तक गुल रहेगी बिजली, देखें प्रभावित क्षेत्रों की लिस्ट

Bhopal Power Cut: राजधानी भोपाल में शनिवार (28 फरवरी) को 50 इलाकों में बिजली कटौती होगी. बिजली विभाग ने बताया कि यह कटौती मेंटेनेंस और तारों की मरम्मत के कारण की जा रही है. बिजली विभाग के मुताबिक भोपाल के इन इलाकों में लगभग 2 से 7 घंटे तक बिजली कटौती रहेगी. 
बिजली विभाग ने रहवासियों से नागरिकों से अपील कि बिजली से जुड़े जरूरी काम पहले ही निपटा लें, ताकि कटौती के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े.

इन इलाकों में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

  • सुबह 9 से 11 बजे तक: विधान एलिना, शिवालय, गिरधर कॉम्प्लेक्स, मंगेश हाइट्स, विनीत कुंज B सेक्टर, पार्क सेरेना कॉलोनी और आस-पास के इलाके में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित. 
  • सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक: पुतलीघर, इंद्रा नगर, न्यू राजीव नगर, वसुंधरा कॉलोनी, पीएनटी कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड टीला और आस-पास के इलाके में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी.
  • सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक: रिवेरा टाउन, सुरुचि नगर, निवेश नगर, बेहटा गांव और आस-पास के इलाके में बिजली कटौती होगी. 
  • सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक: चमन प्लाजा, इंद्रपुरी B सेक्टर, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, CPRI कॉलोनी, DK टावर, गिरनार कॉम्प्लेक्स, छत्रसाल नगर, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित.
  • सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक: पुलिस हाउसिंग, नया गांव, गौतम नगर, आकृति गार्डन, कम्फर्ट प्लाजा, गोमती कॉलोनी, डीके सुरभि, CSD कॉलोनी, पुलिस रेडियो कॉलोनी, प्रेमपुरा और आस-पास के इलाके बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी.
  • सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हैप्पी होम्स, MLA रेस्ट हाउस, मालवीय नगर, न्यू मार्केट और आस-पास के इलाके में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित. 
  • दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक फॉर्च्यून कस्तूरी, सागर हाइट्स, दीपक सोसाइटी, अक्षत होम्स, निखिल बंगला, सहस्त्र बहू नगर, कोरलवुड और आस-पास के इलाके में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित. 

ये भी पढ़ें: MP विधानसभा का बजट सत्र समय से पहले खत्म, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, विपक्ष ने उठाए सवाल, 'मुद्दों से भाग रही है सरकार'

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

