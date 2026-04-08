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भोपाल में 8 अप्रैल को 50 इलाकों में बत्ती रहेगी गुल, इतने घंटे नहीं रहेगी बिजली, देखें नाम

Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 50 इलाकों में आज मेंटेनेंस कार्य के चलते बिजली कटौती की जा रही है. यह कटौती सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच अलग-अलग समय पर होगी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 08, 2026, 08:10 AM IST
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भोपाल में 8 अप्रैल को 50 इलाकों में बत्ती रहेगी गुल, इतने घंटे नहीं रहेगी बिजली, देखें नाम

Bhopal Power Cut: आज बुधवार को राज्य की राजधानी भोपाल में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती की जा रही है, जिससे 50 से अधिक इलाके प्रभावित हो रहे हैं. बिजली विभाग द्वारा किए जा रहे रखरखाव और मरम्मत (मेंटेनेंस) के कार्यों के कारण यह कटौती अलग-अलग समय पर 2 से 6 घंटे तक चलेगी.  बिजली कंपनी के मुताबिक, ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से मेंटेनेंस का काम शुरू होगा. इस दौरान 50 .इलाकों में लगभग 2 से 6 घंटे तक बिजली गुल रहेगी.

देखें कहां-कहां होगी बिजली कटौती
सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक स्टॉप नंबर 7, E-1 और E-2, प्रियदर्शिनी नगर, गौतम नगर, पंचशील नगर और सोनिया पार्क में बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी. सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक अटलांटिस कॉलोनी, त्रिभुवन कॉलोनी, रामायण साउथ एवेन्यू फेज़ 1 और 2, सिग्नेचर सिटी, शिव कस्तूरी वाटिका, निकुंज हाइट्स, शंकराचार्य सैफरन पैलेस, हेवन'स लाइफ कॉलोनी और कस्तूरी कॉलोनी में बिजली गुल रहेगी.  सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बाग फरहत अफजा, ऐशबाग, जनता क्वार्टर्स, ग्रीन वैली, कोलुआ गांव, सागर लैंडमार्क, राधा-कृष्णपुरम, खेजरा बरामद, भानपुर, SAGE गोल्डन स्प्रिंग और वर्धमान ग्रीन में बिजली कटौती निर्धारित है.

इसके अलावा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पूर्वांचल फेज-1, ऋषिपुरम फेज-2, वैभव विहार, कौशल्या नगर, दीप नगर, सुरभि मोहिनी, स्टार एवेन्यू, राजीव पैलेस, निशातपुरा, आरिफ नगर, मजदूर नगर, कुम्हारपुरा, शर्मा कॉलोनी, विनोबा कॉलोनी, गांधी चौक, हंसा कॉम्प्लेक्स और टीला जमालपुरा में बिजली कटौती रहेगी. सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक शंकर नगर, कल्याण नगर और शिवनगर में बिजली कटौती लागू रहेगी.

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जल्दी निपटा लें काम
बिजली विभाग के अनुसार मॉनसून से पहले की तैयारियों और सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए यह रखरखाव अनिवार्य है. हालांकि दोपहर की चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच लंबे समय तक बिजली कटौती का असर घरेलू कामों और छोटे व्यवसायों पर पड़ना तय है. इसलिए बिजली कटौती होने से पहले  ही अपने काम निपटा लें.

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