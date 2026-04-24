पन्ना की बेटी 10वीं में 500 में 499 अंक लाकर बनी स्टेट टॉपर, CM मोहन यादव ने ₹1 लाख देकर किया सम्मानित

Pratibha Singh Solanki: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की 10वीं बोर्ड परीक्षा में परचम लहराने वाली पन्ना जिले की प्रतिभा सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री मोहन यादव नें विशेष तौर पर सम्मानित किया है. सीएम मोहन यादव ने भोपाल स्थित निवास पर प्रतिभा सिंह से मुलाकात की और उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें ₹1 लाख की नकद प्रोत्साहन राशि भेंट की. बता दें कि प्रतिभा ने इस साल 15 अप्रैल को जारी 10वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 499 अंक हासिल किए थे और स्टेट टॉपर बनी थीं. तब सीएम मोहन यादव ने प्रतिभा तारीफ करते हुए कहा था कि इस बार रिजल्ट में पन्ना जिले से हीरा निकला है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर फोटो शेयर करते हुए प्रतिभा सिंह सोलंकी की सफलता पर अत्यंत गर्व व्यक्त किया. सीएम मोहन यादव ने लिखा, 'आज भोपाल निवास में पन्ना जिले की होनहार बेटी कुमारी प्रतिभा सिंह सोलंकी को इस वर्ष की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 499 अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप करने पर बधाई दी तथा ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की. प्रतिभा जैसी बेटियां प्रदेश की शान हैं और इनकी सफलता लाखों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। बिटिया की उपलब्धि पूरे मध्यप्रदेश के लिए गौरव का विषय है.ट

आज भोपाल निवास में पन्ना जिले की होनहार बेटी कुमारी प्रतिभा सिंह सोलंकी को इस वर्ष की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 499 अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप करने पर बधाई दी तथा ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। Add Zee News as a Preferred Source प्रतिभा जैसी बेटियां प्रदेश की शान हैं और इनकी सफलता लाखों… pic.twitter.com/e2eTPy2z5E — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 24, 2026

पन्ना जिले के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल

बता दें कि पन्ना जिले के गुन्नोर की रहने वाली प्रतिभा सिंह सोलंकी ने सरस्वती ज्ञान मंदिर से पढ़ाई की है और उन्होंने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 500 में से 499 अंक यानी 99.8% अंक हासिल किया, जो कोई साधारण बात नहीं है. प्रतिभा की इस ऐतिहासिक सफलता ने न केवल उनके माता-पिता और विद्यालय का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे पन्ना जिले को भी राज्य स्तर पर गौरवान्वित किया है. मुख्यमंत्री निवास पर मिले सम्मान के बाद प्रतिभा और उनके परिवार में खुशी की लहर है. यह सफलता छोटे शहरों और ग्रामीण अंचलों से आने वाले उन तमाम छात्र-छात्राओं के लिए एक मजबूत संदेश है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद आसमान छूने का सपना देखते हैं.

प्रतिभा ने टीचर्स और माता-पिता को दिया श्रेय

प्रतिभा सिंह सोलंकी ने अपनी सफलता श्रेय अपने टीचर्स और माता-पिता को दिया है. प्रतिभा का कहना है कि उन्होंने साल भर लक्ष्य बनाकर पढ़ाई की थी और इस वजह से उन्हें सफलता मिली. उन्होंने दूसरे छात्रों को भी प्रेरित करते हुए कहा कि अगर वह मेहनत लगन से पढ़ाई करें तो वह भी परीक्षा में टॉप कर सकते हैं. प्रतिभा सिंह सोलंकी की इस सफलता पर पूरे परिवार और जिले में खुशी का माहौल. जैसे ही उनका नाम टॉपर में सबसे ऊपर आया तो सभी उन्हें बधाई देने पहुंचे हैं. पन्ना जिले के जनप्रतिनिधियों ने भी प्रतिभा को बधाई दी है.