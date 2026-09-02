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कहीं स्टाफ की कमी तो कहीं सुरक्षा में चूक, जांच में सामने आईं 19 खामियां, भोपाल के अस्पताल का पंजीयन-लाइसेंस रद्द

Siddhanta Hospital Bhopal: भोपाल के सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में CMHO की जांच के दौरान 19 गंभीर कमियां मिलीं. डायलिसिस, ICU, एक्स-रे, इमरजेंसी और डॉक्टरों की व्यवस्था में खामियां सामने आने के बाद अस्पताल का पंजीयन और लाइसेंस निरस्त कर दिया गया.

Written ByRanjan Bhagat
Published: Sep 02, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:06 AM IST
कहीं स्टाफ की कमी तो कहीं सुरक्षा में चूक, जांच में सामने आईं 19 खामियां, भोपाल के अस्पताल का पंजीयन-लाइसेंस रद्द
Image Credit: ZEE MEDIA

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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