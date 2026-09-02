/कहीं स्टाफ की कमी तो कहीं सुरक्षा में चूक, जांच में सामने आईं 19 खामियां, भोपाल के अस्पताल का पंजीयन-लाइसेंस रद्द

जांच में मिली 19 खामियां

1. डायलिसिस यूनिट में स्टाफ कम मिला.

2. चार बेड पर सिर्फ दो टेक्नीशियन मिले.

3. सीरोलॉजी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी.

4. सीरो पॉजिटिव मरीजों की अलग व्यवस्था नहीं थी.

5. टेक्नीशियन का योग्यता प्रमाण-पत्र नहीं मिला.

6. HBV से बचाव की व्यवस्था में कमी मिली.

7. HIV से बचाव के इंतजाम अधूरे मिले.

8. HCV संक्रमण से बचाव की व्यवस्था में कमी मिली.

9. ICU में संक्रमण नियंत्रण में लापरवाही मिली.

10. संक्रमित मरीजों के केबिन में सामान्य मरीज मिले.

11. संक्रमित-असंक्रमित मरीजों की अलग व्यवस्था नहीं मिली.

12. डॉक्टर की योग्यता के दस्तावेज नहीं दिखाए गए.

13. डॉक्टर से संबंधित MOU भी प्रस्तुत नहीं किया गया.

14. OPD में बताए गए डॉक्टर मौके पर नहीं मिले.

15. डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर गड़बड़ी मिली.

16. इमरजेंसी व्यवस्था में कमियां मिलीं.

17.ICU की व्यवस्थाएं मानकों के अनुरूप नहीं मिलीं.

18. एक्स-रे व्यवस्था में भी खामियां पाई गईं.

19. फायर सेफ्टी व्यवस्था में भी कमी मिली.