/कहीं स्टाफ की कमी तो कहीं सुरक्षा में चूक, जांच में सामने आईं 19 खामियां, भोपाल के अस्पताल का पंजीयन-लाइसेंस रद्द

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Bhopal Hospital News: भोपाल के शिवाजी नगर स्थित सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. स्वास्थ्य विभाग की जांच में अस्पताल में एक-दो नहीं, बल्कि 19 गंभीर कमियां मिलीं. इसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने अस्पताल का पंजीयन और लाइसेंस निरस्त कर दिया. 31 अगस्त 2026 को जारी आदेश के बाद अस्पताल अब इसी पंजीयन के आधार पर नए मरीजों को भर्ती नहीं कर सकेगा. अस्पताल में इलाज और नर्सिंग सेवाओं के संचालन पर भी रोक रहेगी. जांच के दौरान इमरजेंसी, ICU, डायलिसिस, एक्स-रे, फायर सेफ्टी और डॉक्टरों की मौजूदगी जैसी व्यवस्थाओं में कई गड़बड़ियां सामने आईं.
जांच टीम ने अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में भी कई कमियां पकड़ीं. चार बेड की यूनिट में जांच के समय सिर्फ दो टेक्नीशियन मौजूद मिले. मरीजों की सीरोलॉजी रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी. खास बात यह रही कि सीरो पॉजिटिव मरीजों के लिए अलग व्यवस्था भी नहीं मिली. एक टेक्नीशियन की जरूरी योग्यता से जुड़ा प्रमाण-पत्र भी टीम को नहीं दिखाया गया. HBV, HIV और HCV जैसे संक्रमण से बचाव के लिए जो इंतजाम होने चाहिए, उनमें भी कमी पाई गई. ऐसे में मरीजों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठना लाजिमी है. विभाग ने इन कमियों को गंभीरता से लिया है.
ICU व्यवस्था पर भी सवाल
ICU की व्यवस्था को लेकर भी जांच टीम ने गंभीर सवाल उठाए. अस्पताल में संक्रमित मरीजों के लिए बनाए गए दो अलग केबिन में असंक्रमित मरीज भर्ती मिले. संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए इसे बड़ी लापरवाही माना गया. ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर की योग्यता और उसके अस्पताल से जुड़े एमओयू के कागजात भी जांच के समय प्रस्तुत नहीं किए जा सके. इतना ही नहीं, अस्पताल के सूचना पटल पर अलग-अलग OPD में डॉक्टरों की उपलब्धता बताई गई थी, लेकिन निरीक्षण के दौरान संबंधित डॉक्टर वहां मौजूद नहीं मिले. इससे मरीजों को समय पर विशेषज्ञ डॉक्टर मिलने की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए.
जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी
अस्पताल का लाइसेंस भले ही निरस्त कर दिया गया हो, लेकिन पहले से भर्ती मरीजों को लेकर अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी. आदेश में साफ कहा गया है कि पुराने मरीजों का इलाज और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी. किसी मरीज को ऐसी हालत में छुट्टी या दूसरे अस्पताल में भेजने की अनुमति नहीं होगी, जिससे उसकी जान या स्वास्थ्य को खतरा हो. यानी नए मरीजों के दाखिले पर रोक रहेगी, लेकिन जो मरीज पहले से इलाज करा रहे हैं, उनका ध्यान अस्पताल को रखना पड़ेगा. स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं और मरीजों की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
जांच में मिली 19 खामियां
1. डायलिसिस यूनिट में स्टाफ कम मिला.
2. चार बेड पर सिर्फ दो टेक्नीशियन मिले.
3. सीरोलॉजी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी.
4. सीरो पॉजिटिव मरीजों की अलग व्यवस्था नहीं थी.
5. टेक्नीशियन का योग्यता प्रमाण-पत्र नहीं मिला.
6. HBV से बचाव की व्यवस्था में कमी मिली.
7. HIV से बचाव के इंतजाम अधूरे मिले.
8. HCV संक्रमण से बचाव की व्यवस्था में कमी मिली.
9. ICU में संक्रमण नियंत्रण में लापरवाही मिली.
10. संक्रमित मरीजों के केबिन में सामान्य मरीज मिले.
11. संक्रमित-असंक्रमित मरीजों की अलग व्यवस्था नहीं मिली.
12. डॉक्टर की योग्यता के दस्तावेज नहीं दिखाए गए.
13. डॉक्टर से संबंधित MOU भी प्रस्तुत नहीं किया गया.
14. OPD में बताए गए डॉक्टर मौके पर नहीं मिले.
15. डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर गड़बड़ी मिली.
16. इमरजेंसी व्यवस्था में कमियां मिलीं.
17.ICU की व्यवस्थाएं मानकों के अनुरूप नहीं मिलीं.
18. एक्स-रे व्यवस्था में भी खामियां पाई गईं.
19. फायर सेफ्टी व्यवस्था में भी कमी मिली.
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