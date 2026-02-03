किताब–यूनिफॉर्म को लेकर प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा, 15 फरवरी तक देनी होगी इस बात की जानकारी

MP Private Schools Fees News: मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने फीस, किताबों और यूनिफॉर्म को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. राज्य सरकार के निर्देशों के बाद अब सभी प्राइवेट स्कूलों को 15 फरवरी तक एक तय पोर्टल पर अपनी फीस का स्ट्रक्चर, किताबों की लिस्ट और दूसरे चार्ज सार्वजनिक रूप से बताने होंगे. फीस के नियमों का उल्लंघन करने या तय समय सीमा तक ज़रूरी जानकारी अपलोड नहीं करने वाले किसी भी स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

तीन साल तक नहीं बदल सकेंगे यूनिफार्म

इस नए सिस्टम से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अभिभावकों को होगा. स्कूल अब अचानक फीस नहीं बढ़ा पाएंगे या किताबें बेचने की आड़ में गैर-कानूनी मुनाफाखोरी नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा डिपार्टमेंट ने यूनिफॉर्म बदलने की फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक ज़रूरी फैसला लिया है. अब कोई भी प्राइवेट स्कूल तीन साल पूरे होने से पहले अपनी यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड नहीं बदल पाएगा. पहले, स्कूल अक्सर हर साल यूनिफॉर्म बदल देते थे, जिससे माता-पिता पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बोझ पड़ता था.

भोपाल के 150 स्कूलों ने अब तक नहीं दी है जानकारी

बड़ी बात यह है कि अकेले भोपाल में ही लगभग 150 स्कूलों ने अभी तक पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट नहीं की है. शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों की पहचान कर ली है, और डेडलाइन खत्म होने के बाद कार्रवाई की जा सकती है. सरकार का मुख्य मकसद शिक्षा सिस्टम में पारदर्शिता लाना और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के कमर्शियल रवैये पर रोक लगाना है. इस कदम को प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने और शिक्षा सिस्टम में जवाबदेही तय करने के लिए बहुत ज़रूरी माना जा रहा है.

बता दें कि राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने और माता-पिता का शोषण करने से रोकने के लिए फीस रेगुलेशन एक्ट 2020 लागू किया था. इस एक्ट के तहत स्कूलों को एकेडमिक साल शुरू होने से पहले एक ऑनलाइन पोर्टल पर फीस स्ट्रक्चर और किताबों की लिस्ट जैसी जानकारी देनी होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल इसे अनदेखा कर कर रहे हैं.

