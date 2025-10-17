MP में 5 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन पर बड़ी खबर, अफसरों की बैठक, 2016 से लगी है रोक

MP News: मध्य प्रदेश में करीब पांच लाख कर्मचारियों की पदोन्नति साल 2016 से अटकी हुई है, अब तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है, यह मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है. इस मामले में 17 अक्टूबर को एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बुलाया है. इस बैठक में सभी विभागों के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव के साथ-साथ विभागाध्यक्षों की भी बैठक होगी. जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर यह बैठक होने वाली है, ऐसे में इस बैठक के बाद पांच लाख कर्मचारियों की पदोन्नति में तेजी आने की उम्मीद की जा रही है.

भोपाल में होगी बैठक

भोपाल स्थित मंत्रालय में यह बैठक होगी, जिसमें सभी विभागों के प्रमुखों को विभागों के आडिट की रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है, क्योंकि यह फैसला पदोन्नति से जुड़ा हुआ है, ऐसे में जैसे ही विभागों की आडिट रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद पदोन्नति से संबंधित फैसला लिया जाएगा. क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के बिना प्रमोशन के लिए अनुमति नहीं दी सकती है. इस बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सभी सीनियर अधिकारी भी शामिल होंगे, जो अपने-अपने विभागों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का प्रतिनिधित्व किस स्तर पर है, इसकी भी जानकारी देंगे.

30 विभागों की रिपोर्ट तैयार

बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 55 में से 30 विभागों की ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जबकि बाकि के विभागों की रिपोर्ट पर काम जारी है.नई पदोन्नति नीति लागू होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर सूची तैयार करने के आदेश दिए थे. हालांकि इस बीच हाईकोर्ट की तरफ से पदोन्नति पर रोक लगाए जाने से प्रक्रिया अधर में लटक गई थी, अब सरकार कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सीलबंद लिफाफे में पदोन्नति सूची तैयार करने पर विचार कर रही है, ताकि अदालत का अंतिम निर्णय मिलते ही सूची जारी की जा सके.

2016 से लगी है रोक

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का मामला 2016 से लटका हुआ है. क्योंकि 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 'मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002' की एक कंडिका को समाप्त कर दिया था, इसमें प्रमोशन में आरक्षण देने का प्रावधान था. जिसके बाद सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां से यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था. बाद में सरकार नई प्रमोशन पॉलिसी लाई थी, जिस पर फिर से याचिकाएं लगने के बाद हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोक हटा दी थी.

