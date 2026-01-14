मध्य प्रदेश में बढ़ने वाली है विधायकों की सैलरी ? विधानसभा के बजट सत्र में लग सकती है मुहर

MP Vidhansabha Budget Session: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र फरवरी में आयोजित होगा. मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सीएम मोहन यादव, दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला के साथ-साथ संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए थे. इस बैठक में विधायकों की सैलरी बढ़ाने समेत भत्ते और विश्राम गृह के साथ-साथ अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई है. माना जा रहा है कि एमपी विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से 9 मार्च तक चल सकता है, जिसमें विधायकों की सैलरी बढ़ाने वाला प्रस्ताव भी पास हो सकता है.

विधायकों का बढ़ सकता है वेतन

बता दें मध्य प्रदेश विधायकों का वेतन बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है, जिसका प्रस्ताव सरकार की तरफ से बना लिया गया है. माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में यह प्रस्ताव पास होगा. जिसमें विधायकों के वेतन के साथ-साथ भत्तों को भी बढ़ाया जाएगा. विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए एक समिति भी बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट भी विधानसभा अध्यक्ष को मिल चुकी है. माना जा रहा है कि बजट सत्र के पहले सरकार इसपर फैसला ले सकती है और मोहन कैबिनेट की तरफ से भी इसे मंजूरी दी जा सकती है. जिसके बाद विधानसभा में इसे पारित किया जाएगा.

डिजिटल होगी विधानसभा

वहीं विधानसभा का बजट सत्र पूरी तरह से डिजिटल हो सकता है, जिसमें विधायकों को ई-विधानसभा के हिसाब से टेबलेट मिलेंगे और उसी में सारी जानकारी रहेगी. इससे पहले मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पूरी तरह से डिजिटल रही थी, जिसमें विधायकों को टेबलेट मिले थे और इसी पर पूरी जानकारी दी गई थी. ऐसे में माना जा रहा है कि एमपी विधानसभा के बजट सत्र ई विधान लागू किया जा सकता है, क्योंकि इसे पिछले साल जून के महीने में ही लागू करने का प्लान था, लेकिन तब यह लागू नहीं हो पाया था, ऐसे में माना जा रहा है कि इसका काम इसी सत्र में पूरा हो सकता है.

एमपी विधानसभा के बजट सत्र को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा कि 16 फरवरी 9 मार्च के बीच बजट सत्र हो सकता है, जिसमें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट भी पास करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं.

