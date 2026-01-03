कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने भगवान ‘शिव’ से की RSS की तुलना, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल

RSS Chief Mohan Bhagwat News: भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के दो कार्यक्रम आयोजित किए गए. शिवनेरी भवन में स्त्री शक्ति संवाद और कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सामाजिक सद्भाव सम्मेलन किया गया था. इस मौके पर संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने महिलाओं की भूमिका, लव जिहाद और जनजातीय समाज के समावेश जैसे मुद्दों पर अपने विचार साझा किए. कार्यक्रम में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने संघ और भगवान शिव की तुलना करते हुए कहा, 'जिस तरह शिव ने पूरी सृष्टि के लिए विष पिया, उसी तरह संघ प्रतिदिन आरोपों का विष पीकर भी संयम और राष्ट्रहित में काम करता है'.

वहीं कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं. उन्होंने कहा, 'शिव भी विष पीते हैं… राष्ट्र की रक्षा करते हैं… संघ भी राष्ट्र की रक्षा करने में लगा हुआ है.' उनके इस बयान को लेकर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं. कुछ इसे संघ की प्रशंसा मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे बेफिजूली बातें बता रहे हैं. प्रदीप मिश्रा पहले भी विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं. इस बयान से राजनीतिक और धार्मिक हलकों में बहस छिड़ गई है.

अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं

वहीं भोपाल और सीहोर के कार्यक्रम में उनकी बातें सुनकर कई लोग हैरान हुए. इस समय तक न तो प्रदीप मिश्रा और न ही RSS की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है. हालांकि, दर्शकों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बयान संघ की भूमिका और राष्ट्रहित के महत्व पर गहन विचार करने वाला है. कार्यक्रम में शामिल लोगों ने इसे विचार और जागरूकता बढ़ाने वाला बताया, जिससे सामाजिक मुद्दों पर बहस को और तेज किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया

इस बयान को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. राम पांडे का कहना है कि 'धर्म गुरुओं को राजनीति से बचना चाहिए. विष देश की जनता पी रही है. संघ से निकले बीजेपी के नेताओं की वजह से इंदौर की जनता जहरीला पानी पी रही है. धर्म गुरुओं को देश की जनता हित में बात करनी चाहिए.' कांग्रेस ने इसे संघ और बीजेपी पर निशाना साधने वाला बयान बताया और कहा कि धर्म और राजनीति को अलग रखना जरूरी है.

रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट