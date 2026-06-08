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MP वालों के लिए खुशखबरी! 12 से 18 जून तक आपके मोहल्ले-गांव में आ रही सरकार, मौके पर ही होगा हर समस्या का हल

मध्य प्रदेश सरकार आम नागरिकों को बड़ी राहत देने जा रही है. इसके तहत 12 से 18 जून की अवधि में प्रदेश के सभी जिलों के हर विकासखण्ड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 3 दिवसीय ‘जनकल्याण शिविर’ आयोजित किए जाएंगे.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 08, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:29 PM IST
MP वालों के लिए खुशखबरी! 12 से 18 जून तक आपके मोहल्ले-गांव में आ रही सरकार, मौके पर ही होगा हर समस्या का हल

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