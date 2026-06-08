मध्य प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है और आपके सारे काम घर बैठे हो सकते हैं. अगर आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट-काटकर थक गए हैं या आप किसी सरकारी योजना के पात्र होने के बावजूद अब तक उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो अब आपकी यह परेशानी खत्म होने वाली है. इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है और अधिकारियों को आम लोगों की समस्याओं को निपटाने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद पूरे प्रदेश में 12 जून से 18 जून के बीच 'जनकल्याण शिविर' लगने जा रहे हैं. खास बात यह है कि आपको सरकारी कार्यलयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि इन शिविरों में सरकार खुद चलकर आपके पास आएगी और अटके हुए काम मौके पर ही निपटाए जाएंगे.