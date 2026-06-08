राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है और आपके सारे काम घर बैठे हो सकते हैं. अगर आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट-काटकर थक गए हैं या आप किसी सरकारी योजना के पात्र होने के बावजूद अब तक उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो अब आपकी यह परेशानी खत्म होने वाली है. इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है और अधिकारियों को आम लोगों की समस्याओं को निपटाने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद पूरे प्रदेश में 12 जून से 18 जून के बीच 'जनकल्याण शिविर' लगने जा रहे हैं. खास बात यह है कि आपको सरकारी कार्यलयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि इन शिविरों में सरकार खुद चलकर आपके पास आएगी और अटके हुए काम मौके पर ही निपटाए जाएंगे.
कहां लगेंगे शिविर और क्या होगा फायदा?
मध्य प्रदेश के हर विकासखंड (ब्लॉक) और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर तीन-तीन दिन के लिए ये शिविर लगाए जाएंगे. अगर आपको या आपके परिवार को केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है, तो इन कैंपों में आपका तुरंत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और लाभ दिया जाएगा. इसमें 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत घरों में बनने वाले शौचालयों के आवेदन भी सीधे लिए जाएंगे और उनका निपटारा होगा.
अधिकारियों को दिए गए हैं सख्त निर्देश
सीएम डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को साफ हिदायत दी है कि इन शिविरों में खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए. हर शिविर में कलेक्टर, अपर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ जैसे बड़े अधिकारी खुद मौजूद रहेंगे. कोशिश यही रहेगी कि आपकी शिकायतें और लंबित मामले ऑन-द-स्पॉट (उसी वक्त) सुलझा दिए जाएं. एक ही जगह पर अलग-अलग विभागों के स्टॉल लगेंगे, ताकि आपको इधर-उधर भटकना न पड़े. भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि शिविर में आने वाले आम लोगों के लिए पीने के पानी, छाया और साफ-सफाई का पूरा इंतजाम होना चाहिए.
सीएम हेल्पलाइन पर होगी सीधी मॉनिटरिंग
ऐसा नहीं है कि आपने आवेदन दिया और वह फाइलों में दब गया. इन शिविरों के लिए 'सीएम हेल्पलाइन पोर्टल' पर एक खास सिस्टम बनाया गया है. आपके हर आवेदन को इस पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा. अगर कोई काम तुरंत नहीं हो पाता है, तो अधिकारियों को एक टाइम-लिमिट (समय-सीमा) तय करनी होगी और आवेदक को बताना होगा कि उसका काम कब तक हो जाएगा.
आपके लिए क्या है इसमें?
अगर आपका कोई भी सरकारी काम रुका हुआ है, राजस्व का कोई मामला अटका है या किसी योजना में नाम जुड़वाना है, तो 12 से 18 जून की तारीखें डायरी में नोट कर लीजिए. अपने नजदीकी शिविर में जाइए और सरकार की इस पहल का पूरा फायदा उठाइए.