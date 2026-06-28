2,710 बूथ, 306 सुपरवाइजर...121 ट्रांजेंडर टीमें संभालेंगी मोर्च, 3.32 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी 'दो बूंद जिंदगी की'

जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी इला तिवारी ने स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभागों की संयुक्त समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी. उन्होंने निर्देश दिया कि पहले दिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य हासिल किया जाए. बैठक में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की समीक्षा के दौरान, निजी अस्पतालों और क्लीनिकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए गए. उन्होंने कहा कि इस डिजिटल मिशन से बिना कागज के प्रिस्क्रिप्शन, बेहतर इलाज और मरीजों की असरदार निगरानी मुमकिन हो सकेगी. उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने इलाकों में सभी प्राइवेट हेल्थकेयर संस्थानों का 'हेल्थ फैसिलिटी' और 'हेल्थ प्रोवाइडर' रजिस्ट्री के तहत रजिस्ट्रेशन पक्का करें. हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी के मामलों की समीक्षा के दौरान, तिवारी ने कहा कि मॉडरेट एनीमिया, गंभीर एनीमिया और प्रेग्नेंसी के कारण होने वाले हाइपरटेंशन जैसी स्थितियों की समय पर पहचान और इलाज न होने से मां की मौत का खतरा बढ़ जाता है.