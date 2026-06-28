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2,710 बूथ, 306 सुपरवाइजर...121 ट्रांजेंडर टीमें संभालेंगी मोर्च, 3.32 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी 'दो बूंद जिंदगी की'

Bhopal Pulse Polio Campaign : भोपाल में 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष के 3.32 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी. वही रायपुर में भी 3,45,373 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी.

Written ByPooja
Published: Jun 28, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:59 AM IST
2,710 बूथ, 306 सुपरवाइजर...121 ट्रांजेंडर टीमें संभालेंगी मोर्च, 3.32 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी 'दो बूंद जिंदगी की'
Image Credit: AI जनरेटेड इमेजSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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