2,710 बूथ, 306 सुपरवाइजर...121 ट्रांजेंडर टीमें संभालेंगी मोर्च, 3.32 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी 'दो बूंद जिंदगी की'

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Bhopal Pulse Polio Campaign : राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार 28 जून को भोपाल जिले में पांच वर्ष तक के 3.32 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी. अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थय विभाग ने जिलेभर में 2,710 पोलियो बूथ स्थापित किए हैं. इसके अलावा अभियान की निगरानी और संचालन के लिए 306 सुपरवाइजर, 121 ट्रांजेंडर टीमें और 52 मोबाइल टीमें तैनात की गई है. इन टीमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले का कोई पात्र बच्चा पोलियो की खुराक लेने से वंचित न रह जाए.
जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी इला तिवारी ने स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभागों की संयुक्त समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी. उन्होंने निर्देश दिया कि पहले दिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य हासिल किया जाए. बैठक में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की समीक्षा के दौरान, निजी अस्पतालों और क्लीनिकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए गए. उन्होंने कहा कि इस डिजिटल मिशन से बिना कागज के प्रिस्क्रिप्शन, बेहतर इलाज और मरीजों की असरदार निगरानी मुमकिन हो सकेगी. उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने इलाकों में सभी प्राइवेट हेल्थकेयर संस्थानों का 'हेल्थ फैसिलिटी' और 'हेल्थ प्रोवाइडर' रजिस्ट्री के तहत रजिस्ट्रेशन पक्का करें. हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी के मामलों की समीक्षा के दौरान, तिवारी ने कहा कि मॉडरेट एनीमिया, गंभीर एनीमिया और प्रेग्नेंसी के कारण होने वाले हाइपरटेंशन जैसी स्थितियों की समय पर पहचान और इलाज न होने से मां की मौत का खतरा बढ़ जाता है.
रायपुर में बनाएं जाएंगे 1,381 बूथ
वही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 28 जून को नेशनल पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान का मकसद 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर बीमारी से सुरक्षित करना है. पूरे जिले में कुल 1,381 बूथ बनाए गए हैं, जहां बच्चों को एंटी-पोलियो वैक्सीन दी जाएगी. इस अभियान के दौरान 3,45,373 बच्चों को दवा देने का लक्ष्य रखा गया है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी माता-पिता से अपील की है कि वे अपने बच्चों को नजदीकी बूथ पर ले जाएं ताकि उन्हें पोलियो की डोज मिल सके. अगर कोई बच्चा 28 जून को बूथ पर दवा नहीं पी पाता है, तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें 29 और 30 जून को घर-घर जाकर ऐसे बच्चों को पोलियो कि खुराक देगी.
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