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भोपाल मंडल के 3 स्टेशनों पर रुकेगी यह समर स्पेशल ट्रेन, 15 जुलाई तक होगा संचालन

Bhopal Special Train: पुणे गोरखपुर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का स्टॉपेज भोपाल रेलवे मंडल के स्टेशनों पर भी होगा. ऐसे में इस ट्रेन का फायदा एमपी के यात्रियों को भी होगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 19, 2026, 05:07 PM IST
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भोपाल मंडल के 3 स्टेशनों पर रुकेगी यह ट्रेन
भोपाल मंडल के 3 स्टेशनों पर रुकेगी यह ट्रेन

Pune Gorakhpur Special Train: गर्मियों के सीजन में रेलवे की तरफ से लगातार स्पेशल गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है. ताकि यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सके और ट्रेनों में दवाब भी न बढ़े. पश्चिम मध्य रेलवे ने पुणे–गोरखपुर के बीच चल रही समर स्पेशल ट्रेन का विस्तार करने का ऐलान किया है. यह ट्रेन भोपाल रेलवे मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. ऐसे में एमपी के यात्रियों को भी इस ट्रेन का फायदा मिलेगा. महाराष्ट्र और यूपी की तरफ यात्रा करने वाले यात्रियों को इस ट्रेन का फायदा मिल रहा है. 

भोपाल मंडल की इन स्टेशनों पर स्टॉपेज 

पुणे-गोरखपुर ट्रेन फिलहाल नियमित चलाने का फैसला किया गया है. यह ट्रेन भोपाल रेल मंडल के इटारसी स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और बीना स्टेशन पर स्टॉपेज लेगी. ऐसे में यहां से यात्रा करने वाले यात्री भी इस ट्रेन का लाभ ले सकते हैं. रेलवे के मुताबिक गाड़ी संख्या 01415 पुणे-गोरखपुर को 15 जुलाई तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है. यह समर स्पेशल ट्रेन हर दिन चलाई जा रही है. 

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ट्रेन का समय 

ट्रेन सुबह 6 बजकर 50 मिनट पर हर दिन पुणे से रवाना होती है. जो इटारसी, रानी कमलापति और बीना होते हुए गोरखपुर पहुंचती है. वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 01416 गोरखपुर से चलती है और दूसरे दिन बीना, रानी कमलापति और इटारसी होते हुए तीसरे दिन पुणे तक जाती है. ऐसे में यह ट्रेन समर सीजन में यात्रियों को बड़ी राहत दे रही है. क्योंकि, ट्रेन का नियमित संचालन किया जा रहा है. रेलवे की तरफ से इसका विस्तार करने की बात पहले ही चल रही थी. 

ट्रेन में 18 कोच 

पश्चिम मध्य रेलवे की इस ट्रेन में 18 कोच लगाए गए हैं. यात्रियों की सुविधा के हिसाब से इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर कोच के साथ-साथ जनरल कोच की सुविधा भी दी गई है. ट्रेन एमपी के अलावा दौंड़, मनमाड, भुसावल, खंडवा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, गोंडा और बस्ती रेलवे स्टेशनों पर भी पुणे-गोरखपुर प्रमुख स्टेशनों पर भी रुकेगी. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है. ट्रेन की पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट, या रेल मदद हेल्पलाइन 139 से भी जानकारी ले सकते हैं. समर सीजन में यह ट्रेन यात्रियों के लिए फायदेमंद रही है. 

ये भी पढ़ेंः सावधान! भोपाल में 20 मई को मेडिकल स्टोर रहेंगे बंद, पहले खरीद लें जरूरी दवाएं

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