MP में बनेगा PWD इंजीनियरों का रिसर्च सेंटर, निकलेंगे क्वालिटी इंजीनियर, जानिए प्लान

Bhopal News: मध्य प्रदेश अब सड़कों और इमारतों की जांच के लिए वर्ल्ड-क्लास टेस्टिंग लैब बनाने की तैयारी है, इसके साथ-साथ भोपाल में पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों का रिसर्च सेंटर भी खोला जाएगा, जहां से उच्च क्वालिटी के इंजीनियर निकलेंगे. यह सेंटर भोपाल में बनेगा, जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए होगी. ऐसे में यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश अब इंजीनियरिंग प्रशिक्षण और क्वालिटी टेस्टिंग के लिए भी देशभर में जाना जाएगा. क्योंकि इस संस्था से बड़े-बड़े इंजीनियरों के निकलने की संभावनाएं बनेगी, जो देश के लिए अहम माने जाते हैं.

लोक निर्माण विभाग करेगा निर्माण

बताया जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से राजधानी भोपाल में अत्याधुनिक 'इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर' और वर्ल्ड-क्लास टेस्टिंग लैब की स्थापना होगी, खास बात यह है कि यह देश का पहला राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर होगा, जहां तरह की सुविधाएं दी जाएगी. यह संस्थान न केवल प्रदेश के 1500 से अधिक इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, बल्कि देशभर के तकनीकी पेशेवरों और इंजीनियरिंग छात्रों के लिए भी यह बड़ा प्लेटफॉर्म होगा. इसके अलावा यह भी एक बड़ा फायदा होगा, जिसमें पीडब्ल्यूडी, रोड डेवलपमेंट और बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के इंजीनियरों को ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद, दिल्ली या गुजरात भेजा जाता था, जिस पर हर साल लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब इसका खर्चा भी बचना शुरू होगा.

एमपी के युवाओं को मौका

इंस्टीट्यूट शुरू होने के बाद यह खर्च तो बचेगा ही साथ ही मध्य प्रदेश के युवाओं को यहां एक बड़ा मौका मिलेगा, इसके अलावा अन्य राज्यों को प्रशिक्षण सुविधा देकर 'ट्रेनिंग एक्सपोर्टर स्टेट' के रूप में मध्य प्रदेश अपनी अलग पहचान बनाएगा. यहां सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉलेज छात्रों के लिए शॉर्ट-टर्म कोर्स भी शुरू किए जाएंगे, जिससे यहां से शानदार इंजीनियर निकाले जाएंगे.

जमीन भी तय

यह सेंटर भोपाल बायपास रायसेन रोड पर करीब 20 एकड़ जमीन पर बनेगा, परिसर में 30 से 60 सीटों वाले स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लैब्स, 200 से 500 इंजीनियरों की क्षमता वाले सेमिनार हॉल, वर्कशॉप, फील्ड ट्रेनिंग एरिया, मॉड्यूलर रिसर्च यूनिट्स और ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था होगी. इसके अलावा हॉस्टल, हेल्थ सेंटर, लाइब्रेरी और डिजिटल नेटवर्किंग जोन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, वहीं मध्य प्रदेश में हर साल लगभग 15 हजार करोड़ रुपए के रोड और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब इन परियोजनाओं की गुणवत्ता जांच राज्य की अपनी लैब में होगी. बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने 2026 तक ही इस लक्ष्य को पूरा करने की तैयारी कर ली है.

