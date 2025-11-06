Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2990626
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में बनेगा PWD इंजीनियरों का रिसर्च सेंटर, निकलेंगे क्वालिटी इंजीनियर, जानिए प्लान

MP News: मध्य प्रदेश के भोपाल में अब पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों का रिसर्च सेंटर खोला जाएगा, इसके अलावा यहां एक वर्ल्ड-क्लास टेस्टिंग लैब भी बनाई जाएगी, जो एमपी के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 06, 2025, 09:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में पीडब्ल्यूडी का बड़ा प्लान
एमपी में पीडब्ल्यूडी का बड़ा प्लान

Bhopal News: मध्य प्रदेश अब सड़कों और इमारतों की जांच के लिए वर्ल्ड-क्लास टेस्टिंग लैब बनाने की तैयारी है, इसके साथ-साथ भोपाल में पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों का रिसर्च सेंटर भी खोला जाएगा, जहां से उच्च क्वालिटी के इंजीनियर निकलेंगे. यह सेंटर भोपाल में बनेगा, जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए होगी. ऐसे में यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश अब इंजीनियरिंग प्रशिक्षण और क्वालिटी टेस्टिंग के लिए भी देशभर में जाना जाएगा. क्योंकि इस संस्था से बड़े-बड़े इंजीनियरों के निकलने की संभावनाएं बनेगी, जो देश के लिए अहम माने जाते हैं. 

लोक निर्माण विभाग करेगा निर्माण

बताया जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से राजधानी भोपाल में अत्याधुनिक 'इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर' और वर्ल्ड-क्लास टेस्टिंग लैब की स्थापना होगी, खास बात यह है कि यह  देश का पहला राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर होगा, जहां तरह की सुविधाएं दी जाएगी. यह संस्थान न केवल प्रदेश के 1500 से अधिक इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, बल्कि देशभर के तकनीकी पेशेवरों और इंजीनियरिंग छात्रों के लिए भी यह बड़ा प्लेटफॉर्म होगा. इसके अलावा यह भी एक बड़ा फायदा होगा, जिसमें पीडब्ल्यूडी, रोड डेवलपमेंट और बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के इंजीनियरों को ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद, दिल्ली या गुजरात भेजा जाता था, जिस पर हर साल लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब इसका खर्चा भी बचना शुरू होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः बिहार में सीएम मोहन का ताबड़तोड़ प्रचार, निशाने पर महागठबंधन, इन जिलों में होंगी सभा

एमपी के युवाओं को मौका 

इंस्टीट्यूट शुरू होने के बाद यह खर्च तो बचेगा ही साथ ही मध्य प्रदेश के युवाओं को यहां एक बड़ा मौका मिलेगा, इसके अलावा अन्य राज्यों को प्रशिक्षण सुविधा देकर 'ट्रेनिंग एक्सपोर्टर स्टेट' के रूप में मध्य प्रदेश अपनी अलग पहचान बनाएगा. यहां सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉलेज छात्रों के लिए शॉर्ट-टर्म कोर्स भी शुरू किए जाएंगे, जिससे यहां से शानदार इंजीनियर निकाले जाएंगे. 

जमीन भी तय 

यह सेंटर भोपाल बायपास रायसेन रोड पर करीब 20 एकड़ जमीन पर बनेगा, परिसर में 30 से 60 सीटों वाले स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लैब्स, 200 से 500 इंजीनियरों की क्षमता वाले सेमिनार हॉल, वर्कशॉप, फील्ड ट्रेनिंग एरिया, मॉड्यूलर रिसर्च यूनिट्स और ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था होगी. इसके अलावा हॉस्टल, हेल्थ सेंटर, लाइब्रेरी और डिजिटल नेटवर्किंग जोन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, वहीं मध्य प्रदेश में हर साल लगभग 15 हजार करोड़ रुपए के रोड और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब इन परियोजनाओं की गुणवत्ता जांच राज्य की अपनी लैब में होगी. बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने 2026 तक ही इस लक्ष्य को पूरा करने की तैयारी कर ली है. 

ये भी पढ़ेंः इंदौर समेत MP के 5 शहरों के लिए जरूरी खबर, बाइक पर दोनों सवारी को हेलमेट जरूरी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsbhopal newsbhopal engineers research center

Trending news

Sidhi news
थप्पड़ मारे...बाल नोचे, मध्य प्रदेश के युवक से गुजरात में चटवाए तलवे, देखें हैवानियत
ujjain news
महाकाल नगरी में अनोखी शादी! त्रिशूल-डमरू पर बना कार्ड, सोशल मीडिया पर वायरल
ujjain news
अब आसानी से पहुंच सकते हैं महाकाल मंदिर! जल्द बनेगा नया समानांतर चार लेन ब्रिज
mp tikamgarh news
किसानों के साथ धोखा! असली DAP के नाम पर निकली काली मिट्टी, बोरी खुलते ही उड़ गए होश
ashoknagar news
बिना टेंशन इंजॉय करें शादी! पुलिस करेगी आपके घर की रखवाली, WhatsApp पर मिलेगी अपडेट
damoh news
नाबालिग हिंदू लड़की से दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई, रमजान को भेजा जेल
Bilaspur Train Accident
मौत के मुंह से लौटा दो साल का ऋषि! बिलासपुर ट्रेन हादसे में सोशल मीडिया बना मसीहा
momos
आप भी खाते हैं मोमोज तो तुरंत हो जाएं सावधान, केमिकल का ओवरडोज! हो सकता है जानलेवा
jabalpur airport news
...जब सांसद जी की फ्लाइट को मिला नया पायलट, तब जाकर उड़ान ने ली राहत की सांस!
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में इन दो दवाओं के इस्तेमाल पर रोक! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे थे सेवन