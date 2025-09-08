सत्यनारायण कथा का सरकारी न्योता! PWD अफसर की नोटशीट वायरल, सबको आना है
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2913106
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

सत्यनारायण कथा का सरकारी न्योता! PWD अफसर की नोटशीट वायरल, सबको आना है

MP News: भोपाल में एक सरकारी अधिकारी ने अपने निजी काम के लिए सरकारी नोटशीट चलवा दी, जिससे यह मामला अब चर्चा में आ गया है. बताया जा रहा है कि उनके घर सत्यनारायण कथा का आयोजन था. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

निजी कार्यक्रम की सरकारी नोटशीट
निजी कार्यक्रम की सरकारी नोटशीट

Bhopal News: किसी सरकारी काम के लिए अगर कोई नोटशीट जारी होती है तो समझ में आता है, लेकिन अगर किसी निजी काम के लिए सरकारी नोटशीट जारी हो तो मामले की चर्चा जरूर होती है. कुछ ऐसा ही मामला भोपाल से सामने आया है. जहां लोक निर्माण विभाग के एक अफसर का धार्मिक आयोजन के लिए भेजा गया सरकारी बुलावा अब चर्चा में है, यहां PWD के चीफ इंजीनियर संजय मस्के ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए उन्होंने वॉट्सएप मैसेज, सामान्य मैसेज नहीं बल्कि बाकायदा एक नोटशीट जारी कर सभी अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को न्योता दिया, जिससे यह मामला फिलहाल चर्चा में आ गया है. 

नोटशीट में दिया न्योता 

PWD अधिकारी की इस नोटशीट में लिखा था 'भोपाल परिक्षेत्र लोक निर्माण विभाग कार्यालय के अधीनस्थ समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के शासकीय निवास क्र. CPC-1, चार ईमली, भोपाल पर दिनांक 5 सितंबर को सत्यनारायण भगवान की कथा और उसके बाद दोपहर 1 बजे से महाप्रसादी के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाता है.' इस तरह की नोटशीट आमतौर पर विभागीय कामकाज या जरूरी सरकारी सूचना के लिए जारी होती है, लेकिन इस बार इसका इस्तेमाल धार्मिक आयोजन में बुलाने के लिए किया गया. यही वजह है कि यह नोटशीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और विभाग के अंदर भी इस पर चर्चा हो रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP में अगले साल नहीं बनेगा कोई जिला या तहसील, क्या 2025 में ही होगा बदलाव ?

बताया जा रहा है कि जब इस तरह के निजी कार्यक्रम के लिए नोटशीट आई तो सब हैरान रह गए. कई लोगों इसे एकदम से समझ भी नहीं पाए थे. बताया जा रहा है कि विभाग में ही यह चर्चा शुरू हो गई है कि आमंत्रण व्यक्तिगत स्तर पर देना तो ठीक है, लेकिन इसे सरकारी दस्तावेज की तरह नोटशीट के जरिए भेजना विभागीय नियमों के अनुसार सही नहीं माना जा सकता. सूत्रों का कहना है कि इस मामले की विभागीय स्तर पर जानकारी ली जा रही है, क्योंकि इस तरह के आयोजनों के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग अनुचित माना जाता है. 

हालांकि, कहा जा रहा है कि नोटशीट का असर भी हुआ, कार्यक्रम के दिन बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी चीफ इंजीनियर के सरकारी आवास पर पहुंचे और कथा में शामिल हुए. लेकिन जिस तरह से यह मामला हुआ उसकी चर्चा जरूर हो रही है.

ये भी पढ़ेंः MP की पंचायतों में खुलेगा 'सब्जी मार्ट', किसानों की बढ़ेगी आय, मिलेगा ज्यादा पैसा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

 

TAGS

mp newsbhopal news

Trending news

Burhanpur news
हनुमान चालीसा के सुरों के बीच बरसे पत्थर, जानिए बुरहानपुर में क्यों भिड़े दो समुदाय?
pithampur news
एमपी के सबसे बड़े औद्योगिक इलाके में गैस रिसाव से 3 की मौत, हादसे से मचा हड़कंप
MP Weather
मध्य प्रदेश में आज फिर बरसेंगे काले बादल! भोपाल-ग्वालियर समेत इन 8 जिलों में बारिश
Air India News
हो क्या रहा Air India को! पहले इमरजेंसी लैंडिंग, अब इंदौर आए यात्रियों को रुलाया
Chandra Grahan 2025 Sutak Time
चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें? धीरेंद्र शास्त्री से जानिए सिद्धि...
cm mohan yadav
MP के मंत्री-विधायकों से हिसाब-किताब लेंगे सीएम मोहन, एक-एक से मांगेगे पूरी रिपोर्ट
mp news
क्यों इस गांव में नहीं बनाए जा रहे थे मकान, मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर थे लोग
durg news
तू कितना बड़ा आदमी है रे...? फौजी से पुलिस की बदतमीजी, श्रीराम के झंडे को लेकर विवाद
Khandwa
पानी का पैसा पानी में! गणेश विसर्जन के लिए बने तालाब में नहीं डूबी प्रतिमा, फिर...
shahdol
शराबी पति ने ससुराल में मचाया तांडव, तलवार से किया पत्नी और साले पर हमला;दारू की जगह
;