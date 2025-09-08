सत्यनारायण कथा का सरकारी न्योता! PWD अफसर की नोटशीट वायरल, सबको आना है

Bhopal News: किसी सरकारी काम के लिए अगर कोई नोटशीट जारी होती है तो समझ में आता है, लेकिन अगर किसी निजी काम के लिए सरकारी नोटशीट जारी हो तो मामले की चर्चा जरूर होती है. कुछ ऐसा ही मामला भोपाल से सामने आया है. जहां लोक निर्माण विभाग के एक अफसर का धार्मिक आयोजन के लिए भेजा गया सरकारी बुलावा अब चर्चा में है, यहां PWD के चीफ इंजीनियर संजय मस्के ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए उन्होंने वॉट्सएप मैसेज, सामान्य मैसेज नहीं बल्कि बाकायदा एक नोटशीट जारी कर सभी अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को न्योता दिया, जिससे यह मामला फिलहाल चर्चा में आ गया है.

नोटशीट में दिया न्योता

PWD अधिकारी की इस नोटशीट में लिखा था 'भोपाल परिक्षेत्र लोक निर्माण विभाग कार्यालय के अधीनस्थ समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के शासकीय निवास क्र. CPC-1, चार ईमली, भोपाल पर दिनांक 5 सितंबर को सत्यनारायण भगवान की कथा और उसके बाद दोपहर 1 बजे से महाप्रसादी के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाता है.' इस तरह की नोटशीट आमतौर पर विभागीय कामकाज या जरूरी सरकारी सूचना के लिए जारी होती है, लेकिन इस बार इसका इस्तेमाल धार्मिक आयोजन में बुलाने के लिए किया गया. यही वजह है कि यह नोटशीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और विभाग के अंदर भी इस पर चर्चा हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP में अगले साल नहीं बनेगा कोई जिला या तहसील, क्या 2025 में ही होगा बदलाव ?

बताया जा रहा है कि जब इस तरह के निजी कार्यक्रम के लिए नोटशीट आई तो सब हैरान रह गए. कई लोगों इसे एकदम से समझ भी नहीं पाए थे. बताया जा रहा है कि विभाग में ही यह चर्चा शुरू हो गई है कि आमंत्रण व्यक्तिगत स्तर पर देना तो ठीक है, लेकिन इसे सरकारी दस्तावेज की तरह नोटशीट के जरिए भेजना विभागीय नियमों के अनुसार सही नहीं माना जा सकता. सूत्रों का कहना है कि इस मामले की विभागीय स्तर पर जानकारी ली जा रही है, क्योंकि इस तरह के आयोजनों के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग अनुचित माना जाता है.

हालांकि, कहा जा रहा है कि नोटशीट का असर भी हुआ, कार्यक्रम के दिन बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी चीफ इंजीनियर के सरकारी आवास पर पहुंचे और कथा में शामिल हुए. लेकिन जिस तरह से यह मामला हुआ उसकी चर्चा जरूर हो रही है.

ये भी पढ़ेंः MP की पंचायतों में खुलेगा 'सब्जी मार्ट', किसानों की बढ़ेगी आय, मिलेगा ज्यादा पैसा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!