दिवाली और छठ पर रेलवे का तोहफा, भोपाल मंडल से चलेंगी 5 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट

Bhopal Railway Station: त्योहारी सीजन के मद्देनजर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेनें चला रहा है. भोपाल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए पांच प्रमुख रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है. ये स्पेशल ट्रेनें रानी कमलापति-दानापुर-रानी कमलापति, रीवा-रानी कमलापति-रीवा (साप्ताहिक), रीवा-डॉ. अंबेडकर नगर-रीवा (साप्ताहिक), रीवा-हडपसर-रीवा और सोगरिया-दानापुर-सोगरिया के बीच चल रही हैं.

यह भी पढ़ें: त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों को नहीं करनी पड़ेगी मारा मारी, एमपी समेत इन तीन प्रदेशों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

Add Zee News as a Preferred Source

भोपाल से चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

दरअसल, आगामी दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर बढ़ते यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए, रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष किराए पर त्यौहार स्पेशल ट्रेनें चला रहा है. इसी कड़ी में भोपाल मंडल पर रानी कमलापति-दानापुर-रानी कमलापति, रीवा-रानी कमलापति-रीवा, रीवा-डॉ. अंबेडकर नगर-रीवा, रीवा-हडपसर-रीवा और सोगरिया-दानापुर-सोगरिया के बीच विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: खुशखबरी: छत्तीसगढ़ में नवरात्रि-दीपावली पर चलेगी 6 स्पेशल ट्रेनें, त्योहारों पर मिलेगी कंफर्म सीट

देखिए पूरी लिस्ट-

पांच जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में रानी कमलापति-दानापुर, रीवा-रानी कमलापति, रीवा-डॉ. अम्बेडकर नगर, रीवा-हडपसर, और सोगरिया-दानापुर शामिल हैं. रानी कमलापति-दानापुर-रानी कमलापति द्वि-साप्ताहिक विशेष ट्रेन 01.11.2025 तक प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को 14:25 बजे रानी कमलापति से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 08:45 बजे दानापुर स्टेशन पर पहुंचेगी.

रीवा-रानी कमलापति-रीवा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 02192 रीवा से रानी कमलापति साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 01 नवंबर 2025 तक प्रत्येक शनिवार को रीवा स्टेशन से दोपहर 12:30 बजे प्रस्थान कर उसी दिन रात 21:15 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंच रही है. इसके अलावा रीवा-डॉ. अंबेडकर नगर-रीवा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 01704 रीवा से डॉ. अंबेडकर नगर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 25 अक्टूबर 2025 तक प्रत्येक शनिवार को रीवा स्टेशन से दोपहर 22:20 बजे प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 15:05 बजे डॉ. अंबेडकर नगर स्टेशन पहुँच रही है। जबकि रीवा-हडपसर स्पेशल 26 अक्टूबर को रीवा से सुबह 6:45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 5:00 बजे हडपसर पहुँचेगी। सोगरिया-दानापुर साप्ताहिक ट्रेन सोगरिया-दानापुर ट्रेन एक नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को सोगरिया से रात्रि 11:10 बजे चलेगी और अगले दिन रात 11:45 बजे दानापुर पहुंचेगी.