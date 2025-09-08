Special Train: दशहरा, दीवाली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, भोपाल, जबलपुर और रीवा से चलेंगी 5 पूजा स्पेशल ट्रेनें
भोपाल

Special Train: दशहरा, दीवाली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, भोपाल, जबलपुर और रीवा से चलेंगी 5 पूजा स्पेशल ट्रेनें

Festival Special Train: त्यौहारों पर घर जाने के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. भारतीय रेलवे भोपाल, जबलपुर, रीवा समेत देश के कई जगहों से पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. जिससे लोग दशहरा और दीवाली जैसे प्रमुख त्यौहारों में आसानी से घर जा सकेंगे. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Sep 08, 2025, 03:47 PM IST
gemini (सांकेतिक तस्वीर)
gemini (सांकेतिक तस्वीर)

Puja Special Train: त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है. त्योहारी सीजन में घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने विशेष तैयारी की है. रेलवे द्वारा देश के अलग-अलग जगहों से ने 21 सितंबर से 30 नवंबर तक कुल 150 पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यात्रियों को सबसे अधिक मिलेगा. भारतीय रेलवे ने भोपाल, जबलपुर और रीवा से होकर जाने वाली भी पांच पूजा स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है.

दरअसल, 22 सितंबर से नवरात्रि शुरु हो रही है. इसके बाद से दशहरा, दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और छठ समेत कई प्रमुख हिंदू त्यौहार पड़ेंगे. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाते हैं. इस कारण से ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल हो जाता है. यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है. 

जानिए किस रूट पर कितनी ट्रेनें

त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे सबसे अधिक 48 ट्रेनें चलाएगा, जो हैदराबाद, सिकंदराबाद और विजयवाड़ा जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से 684 ट्रिप पूरी करेंगी. वहीं, पूर्व मध्य रेलवे भी 14 ट्रेनें चलाएगा, जो पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे बिहार के प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेगा. इसी क्रम में पश्चिमी रेलवे ने भी अपने यात्रियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. पश्चिम रेलवे द्वारा इस दौरान 5 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलायी जाएंगी. जो भोपाल, जबलपुर, कोटा और रीवा जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी. 21 सितंबर से 30 नवंबर तक यह ट्रेनें 80 चक्कर लगाएंगी. जिससे यात्रियों को सुविधाजनक और सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी.
 
पूजा स्पेशल ट्रेनों की डिटेल

  • रानी कमलापति-दानापुर-रानी कमलापति पूजा स्पेशल- यह ट्रेन दोनों ओर से 11-11 फेरे लगाएगी.
  • रीवा-रानी कमलापति-रीवा पूजा स्पेशल- यह स्पेशल ट्रेन दोनों ओर से 6-6 फेरे लगाएगी.
  • रीवा-डॉ. आंबेडकर नगर-रीवा पूजा स्पेशल- यह स्पेशल ट्रेन 5-5 फेरे लगाएगी.
  • जबलपुर-दानापुर-जबलपुर पूजा स्पेशल- यह ट्रेन 12-12 फेरे लगाएगी.
  • सोगरिया-दानापुर-सोगरिया पूजा स्पेशल- यह ट्रेन 6-6 फेरे लगाएगी.

