Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

रेलवे ने दिया MP को अब तक सबसे बड़ा बजट, मिलेंगे 15,188 करोड़, जानिए क्या होगा काम

Madhya Pradesh Railway Budget: मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी है, भारतीय रेलवे ने एमपी को अब तक सबसे बड़ा रेलवे बजट दिया है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह जानकारी दी गई है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 03, 2026, 10:56 AM IST
मध्य प्रदेश को मिला बड़ा रेल बजट
Railway Budget In MP: मध्य प्रदेश में रेलवे के कामों में आने वाले समय में और तेजी दिखने वाली है. क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश को अब तक सबसे बड़ा रेलवे बजट दिया गया है. जिससे रेलवे में चल रहे विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी. भारतीय रेलवे ने इस बार मध्य प्रदेश को 15,188 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है, जो अब तक सबसे ज्यादा है. केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेलवे बजट से जुड़ी जानकारियां दी है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिलकर चलने वाली परियोजनाओं को बारे में भी बताया गया है. 

मध्य प्रदेश को मिलेगी रफ्तार 

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मध्य प्रदेश को 15,188 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, जो पिछली सरकारों के कार्यकाल से करीब 24 गुना ज्यादा है, इस बजट के बाद मध्य प्रदेश में  रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स की कीमत अब 1.18 लाख करोड़ रुपए हो गई है. जिसमें मध्य प्रदेश में रेलवे से जुड़े कई काम होंगे, इनमें डबलिंग, ट्रिपलिंग, नई लाइनें, स्टेशन री-डेवलपमेंट, नए स्टेशन के साथ-साथ माल ढुलाई की क्षमता को भी विकसित किया जाएगा, इसके अलावा राज्य में 100 प्रतिशत तक रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य भी पूरा कर लिया गया है, जिससे रेलवे की परिचालन लागत कम होगी और ट्रेनों की रफ्तार में भी सुधार आएगा. 

ये भी पढे़ंः छग को मिला पहला अंतरिक्ष केंद्र, सैटेलाइट से लेकर ट्रैकिंग तक, अब सब कुछ रायपुर में

इंदौर-मनमाड़ लाइन पर फोकस 

इंदौर और मनमाड़ के बीच बिछ रही रेलवे लाइन पर भी फोकस किया जा रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पर तेजी से काम किया जा रहा है. क्योंकि इस रेल लाइन के बनने से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच माल और यात्री परिवहन दोनों बातों को सीधा लाभ मिलेगा. जबकि इससे राज्य की औद्योगिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी. इसके अलावा ईस्ट–वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट ट्रेड कॉरिडोर के बारे में रेल मंत्री ने बताया कि यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल से शुरू होने वाला है, जो ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को कवर करेगा. जो रेलवे के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन करेगा. इससे मध्य प्रदेश में भी बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित हो जाएगा. 

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मध्य प्रदेश में जो रेलवे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन पर सरकार तेजी से फोकस कर रही है और कामों की रफ्तार भी बढ़ाई गई है. भारतीय रेलवे ने कनेक्टिविटी की सुविधा को भी बढ़ाया है. वहीं इंदौर बुधनी, इंदौर खंडवा रेल लाइनों पर भी नए बजट के बाद कामों में और तेजी आने की संभावना है. 

ये भी पढ़ेंः Silver Price Today: चांदी 5 दिन में 1 लाख 25 हजार गिरी, जानिए 3 फरवरी की कीमत 

