Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3125548
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

वेटिंग से परेशान यात्रियों के लिए खुशखबरी! होली पर भोपाल से चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें, अब आराम से पहुंचे घर, चेक करें रूट और शेड्यूल

Holi Special Trains 2026: होली से पहले ट्रेनों में भारी भीड़ बढ़ गई है और लंबी दूरी की कई ट्रेनें फुल हो चुकी हैं, जिससे कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है. बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने आज से भोपाल से स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है, ताकि यात्रियों को त्योहार के दौरान राहत मिल सके. इन स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जानने के लिए खबर पूरी पढ़ें.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 28, 2026, 01:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वेटिंग से परेशान यात्रियों के लिए खुशखबरी! होली पर भोपाल से चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें, अब आराम से पहुंचे घर, चेक करें रूट और शेड्यूल

Holi Special Trains 2026: होली का त्योहार नजदीक आते ही लोग अपने घर लौटने की तैयारी में जुट जाते हैं. परिवार के साथ पर्व मनाने की चाह में बड़ी संख्या में यात्रा ट्रेनों का रुख करते हैं, जिससे अचानक भीड़ बढ़ जाती है. ऐसे हालात में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है और रिजर्वेशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है. 

होली करीब आते ही ट्रेनों में यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है. त्योहार के आसपास के दिनों में लंबी दूरी की कई ट्रेनों में सीटें पहले ही भर चुकी हैं, जिससे कन्फर्म रिजर्वेशन मिलना कठिन हो गया है. यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने आज से भोपाल से कई विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है. इन स्पेशल ट्रेनों के जरिए त्योहार के दौरान यात्रा करने वालों को अतिरिक्त सुविधा और राहत मिलने की उम्मीद है.

आज से चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें

Add Zee News as a Preferred Source
  • रेलवे के मुताबिक ये स्पेशल ट्रेनें 28 फरवरी से 5 मार्च के बीच अलग-अलग तारीखों पर चलेंगी. ट्रेन नंबर 02191-02192 रीवा-रानी कमलापति स्पेशल रीवा से दोपहर 12:30 बजे चलेगी और रात 9:15 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन रात 10:15 बजे चलेगी और सुबह 7:30 बजे रीवा पहुंचेगी.
  • 02186 रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से शाम 7:30 बजे चलेगी. इसके अलावा 01704 भोपाल-दानापुर स्पेशल ट्रेन भोपाल से सुबह 10:30 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 8:45 बजे दानापुर पहुंचेगी.
  • इसके अलावा भोपाल रेलवे स्टेशन और रीवा के बीच एक ट्रेन चलेगी, ट्रेन नंबर 01704 5 मार्च को सुबह 10:30 बजे भोपाल स्टेशन से निकलेगी और रात 8:45 बजे रीवा पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 01703 5 मार्च को रात 10:20 बजे रीवा स्टेशन से निकलेगी और अगले दिन सुबह 9:05 बजे भोपाल स्टेशन पहुंचेगी.

रेलवे ने यात्रियों से की अपील

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि सफऱ पर जाने से पहले ट्रेन के समय और ठहराव की जानकारी जरूर देख लें. इसके लिए वे स्टेशन से पूछताछ कर सकते हैं. या रेल मदद 139 पर कॉल कर सकते हैं या अधिकारिक ऑनलाइन वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं, ताकि यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो.

ये भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: बोत्सवाना से कूनो पहुंचे 8 चीते, ग्वालियर के गोदाम में लगी भीषण आग, पढ़ें अपडेट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Holi Special Trainsbhopal newsWest Central Railway

Trending news

durg news
घर का भेदी लंका ढाए! भतीजे-भतीजी ने अपने ही घर से साफ किए लाखों के जेवर,ऐसे खुला राज
Indore News Hindi
इंदौर हिजाब विवाद पर शिक्षा विभाग सख्त, प्रबंधन से लेकर टीचर्स के चेहरे पर बजे बारह!
mp news
अपहरण का फर्जी वीडियो कॉल कर वसूले पैसे, AI से डीपफेक वीडियो बनाकर ठगों ने की ठगी
Holi Special Trains
होली पर भोपाल से चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें, चेक करें रूट और शेड्यूल
mp news
हाईवे पर नाकाबंदी में मिला नोटों का ढेर, छिंदवाड़ा से नागपुर जा रही कार से कैश बरामद
Korba News
कोरबा में काल बनी दीवार: बाउंड्री वॉल गिरने से मलबे में दबे तीन लोग, बच्चे की मौत
chhattisgarh news
पढ़ाई छोड़ काम में जुटीं बेटियां, कन्या छात्रावास में छात्राओं से कराई गई पुताई
mp news
महाकाल मंदिर के रागी लड्डू प्रसाद पर बनाया वीडियो, युवक के खिलाफ FIR दर्ज
dhirendra shastri
जल्द बजने वाली है शहनाई...बाबा बागेश्वर ने खुद की शादी पर लगाई आधिकारिक मुहर!
sheopur news
बोत्सवाना से कूनो लाए गए 9 चीते, एक महीने तक रहेंगे क्वारंटीन में, 48 हुई संख्या