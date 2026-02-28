वेटिंग से परेशान यात्रियों के लिए खुशखबरी! होली पर भोपाल से चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें, अब आराम से पहुंचे घर, चेक करें रूट और शेड्यूल

Holi Special Trains 2026: होली का त्योहार नजदीक आते ही लोग अपने घर लौटने की तैयारी में जुट जाते हैं. परिवार के साथ पर्व मनाने की चाह में बड़ी संख्या में यात्रा ट्रेनों का रुख करते हैं, जिससे अचानक भीड़ बढ़ जाती है. ऐसे हालात में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है और रिजर्वेशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है.

होली करीब आते ही ट्रेनों में यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है. त्योहार के आसपास के दिनों में लंबी दूरी की कई ट्रेनों में सीटें पहले ही भर चुकी हैं, जिससे कन्फर्म रिजर्वेशन मिलना कठिन हो गया है. यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने आज से भोपाल से कई विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है. इन स्पेशल ट्रेनों के जरिए त्योहार के दौरान यात्रा करने वालों को अतिरिक्त सुविधा और राहत मिलने की उम्मीद है.

आज से चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें

Add Zee News as a Preferred Source

रेलवे के मुताबिक ये स्पेशल ट्रेनें 28 फरवरी से 5 मार्च के बीच अलग-अलग तारीखों पर चलेंगी. ट्रेन नंबर 02191-02192 रीवा-रानी कमलापति स्पेशल रीवा से दोपहर 12:30 बजे चलेगी और रात 9:15 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन रात 10:15 बजे चलेगी और सुबह 7:30 बजे रीवा पहुंचेगी.

02186 रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से शाम 7:30 बजे चलेगी. इसके अलावा 01704 भोपाल-दानापुर स्पेशल ट्रेन भोपाल से सुबह 10:30 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 8:45 बजे दानापुर पहुंचेगी.

इसके अलावा भोपाल रेलवे स्टेशन और रीवा के बीच एक ट्रेन चलेगी, ट्रेन नंबर 01704 5 मार्च को सुबह 10:30 बजे भोपाल स्टेशन से निकलेगी और रात 8:45 बजे रीवा पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 01703 5 मार्च को रात 10:20 बजे रीवा स्टेशन से निकलेगी और अगले दिन सुबह 9:05 बजे भोपाल स्टेशन पहुंचेगी.

रेलवे ने यात्रियों से की अपील

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि सफऱ पर जाने से पहले ट्रेन के समय और ठहराव की जानकारी जरूर देख लें. इसके लिए वे स्टेशन से पूछताछ कर सकते हैं. या रेल मदद 139 पर कॉल कर सकते हैं या अधिकारिक ऑनलाइन वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं, ताकि यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो.

ये भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: बोत्सवाना से कूनो पहुंचे 8 चीते, ग्वालियर के गोदाम में लगी भीषण आग, पढ़ें अपडेट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!