बारात के स्वागत में चली गोली, फोटोशूट कर रहे फोटोग्राफर समेत 4 को लगे छर्रे, आरोपी दोस्त गिरफ्तार

Youths Injured During Procession-मध्यप्रदेश के रायसेन में एक शादी समारोह में बड़ा हादसा हो गया. यहां एक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में भोपाल के रहने वाले चार लोग घायल हो गए. यह घटना बारात के दौरान हुई जब बारात गेट के गार्डन पर पहुंची थी. फायरिंग करने के दौरान बंदूक की नाल नीचे की तरफ थी, ऊपर करने से पहले ही ट्रिगर दब गया और गोली चल गई. घटना के बाद युवक मौके से फरार हो गया. घटना गुरुवार रात करीब 10.30 बजे सागर रोड स्थित एक गार्डन के बाहर की है.

बारात में चली अचानक गोली

जानकारी के अनुसार, रायसेन के रहने वाले हेमलता कन्हैयालाल पीपरोलिया के बेटी पल्लवी की शादी भोपाल के रहने वाले मोहित के साथ की जा रही थी. जैसे ही बारात गार्डन के मेन गेट पर पहुंची, वहां मौजूद एक युवक खुशी में अपनी बंदूक से फायर करने की कोशिश कर रहा था. बंदूक नीचे की ओर थी, तभी अचानक ट्रिगर दब गया और गोली चल गई.

असली गोली का किया इस्तेमाल

पुलिस के अनुसार, गोली चलाने वाला युवक दूल्हे का दोस्त है. इस घटना के बौद मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे देर रात विदिशा से पकड़ लिया. जांच में सामने आया कि युवक साउंड वाले कारतूस की जगह असली गोली का इस्तेमाल कर रहा था. घटना के बाद समय में 2 गोलियां डाली गईं थी, जिसमें एक गोली ऊपर की तरफ चल गई, लेकिन दूसरी गोली के चलने से पहले बंदूक की नाल नीचे हो गई और ट्रिगर दब गया जिससे हादसा हो गया.

चार युवक हुए घायल

गोली चलने के दौरान निकले छर्रे पास में फोटोशूट कर रहे और बारात में डांस कर रहे चार युवकों को जा लगे. घायल हुए सभी लोग भोपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं. घटना के तुरंत बाद सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बताया दो युवकों की हालत गंभीर है. एक युवक की जांघ में छर्रे लगे हैं, जबकि दूसरे के पैर के पंजे में चोट आई है. दो अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी हिरासत में उससे पूछताछ की जा रही है.

