रेप के आरोपी सलमान का कैसे हुआ एनकाउंटर, जानें गिरफ्तारी से घायल होने तक की इनसाइड स्टोरी

Short Encounter Of Rape Accused Salman-मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सलमान गुरुवार देर रात पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया. पुलिस जब उसे गौहरगंज ले जा रही थी, तभी उसने भागने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस को उसे पैर में गोली मारना पड़ी. आरोपी का भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है. यह पूरा घटनाक्रम 21 नवंबर को हुई जघन्य घटना के 6 दिन बाद हुआ, जब पूरा रायसेन आरोपी की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर आक्रोशित था. सलमान पर आरोप है कि 21 नवंबर को वह बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर जंगल में ले गया. वहां उसके साथ रेप कर फरार हो गया. इस घटना के बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन और आरोपी के एनकाउंटर मांग की जा रही थी.

सलमान पर बच्ची से रेप का आरोप

21 नवंबर 2025 को रायसेन के गोहरगंज थाना क्षेत्र के पांजरा गांव में सलमान ने चॉकलेट का लालच देकर 6 साल की बच्ची को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया था और उसे बेहोश छोड़कर फरार हो गया था. गंभीर आंतरिक रोटों और संक्रमण के चलते बच्ची को भोपाल AIIMS रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, फिलहाल बच्ची रिकवर कर रही है. पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता के नेतृत्व में 15 टीमें आरोपी की तलाश में थीं और 27 नवंबर की रात सलमान को भोपाल के गांधी नगर इलाके में एक चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया. इन 6 दिनों में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जमकर प्रदर्शन हुए.

भागने की कोशिश में सलमान का एनकाउंटर

गिरफ्तीर के बाद, गोहरगंज थाना पुलिस आरोपी सलमान को भोपाल से रायसेन ले जा रही थी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि रात करीब 3-4 बजे औबेदुल्लागंज क्षेत्र के जंगल में कीरत नगर के पास पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो गई. आरोपी को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही थी, तभी सलमान ने मौका देखकर सुल्तानगंज के थाना प्रभारी एसआई श्यामराज सिंह की पिस्टल छीन ली और उन पर फायर करने की कोशिश की. पुलिस अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. SDOP खरपुसे ने बताया कि थाना प्रभारी ने अपने बचाव में उसका हाथ पकड़कर पिस्टल को ऊपर किया, जिससे दो फायर हुए. इसके बाद आत्मरक्षा में दूसरी टीम ने क्रॉस फायरिंग की, जिसमें भागने की कोशिश कर रहे, जिसमें भागने की कोशिश कर रहे आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया.

अस्पताल में भर्ती में सलमान

गोली लगने के बाद सलमान को तुरंत भोपाल के हमीदिया अस्पताल ले जा गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया. फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. एसपी आशुतोष गुप्ता खुद अस्पताल में मौजूद हैं और जांच जारी है. आरोपी सलमान पर दुष्कर्म के बाद POSCO एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. अब एनकाउंर की घटना के लिए उस पर IPS 307 हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया गया है.

एफएसएल टीम ने जुटाए सबूत

इस एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच एफएसएल भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अरविंद कुमार बडोलिया ने एनकाउंटर स्थल से सबूत जैसे गोलीबारी से संबंधित वस्तुएं, रक्त के नमूने जुटाए हैं. डॉ. बडोलिया ने कहा है कि ये सबूत फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे और FSL की रिपोर्ट अदालत में पूरी तरह मान्य होगी, जिससे सच्चाई सामने आएगी. बता दें कि सलमान के शॉर्ट एनकाउंटर के बाद लोग उसे फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं.

