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भोपाल एयरपोर्ट पर हंगामा! एअर इंडिया की मुंबई फ्लाइट अचानक कैंसिल, यात्रियों में मचा हड़कंप

Bhopal Airport News: भोपाल में तकनीकी खराबी के चलते एयर इंडिया की मुंबई जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई, जिससे 178 यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस दौरान एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 26, 2026, 09:29 PM IST
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Bhopal to Mumbai Flight Cancelled
Bhopal to Mumbai Flight Cancelled

Bhopal to Mumbai Flight Cancelled: भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर रविवार शाम उस समय अफरातफरी मच गई, जब मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट अचानक रद्द कर दी गई. इस फैसले से करीब 178 यात्री प्रभावित हुए, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल थे. जैसे ही यात्रियों को फ्लाइट रद्द होने की जानकारी मिली, तो लोग नाराज हो गए और एयरपोर्ट पर ही विरोध करने लगे. कई लोग घंटों तक जानकारी का इंतजार करते रहे, जिससे गुस्सा और बढ़ता गया. माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया और यात्रियों ने जवाब मांगना शुरू कर दिया.

दरअसल, यह विमान मुंबई से भोपाल पहुंचा था. उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी का संकेत मिलने पर पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया. इसके बाद सभी सुरक्षा इंतजाम सक्रिय कर दिए गए. एयरपोर्ट की फायर टीम, सुरक्षा बल और ग्राउंड स्टाफ पूरी तरह अलर्ट पर आ गए. सावधानी बरतते हुए विमान को दोपहर करीब 3:30 बजे सुरक्षित भोपाल एयरपोर्ट पर उतार लिया गया. फ्लाइट में कुल 175 यात्री और 9 क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

वापसी वाली फ्लाइट कैंसिल
तकनीकी खराबी को देखते हुए विमान को तुरंत दोबारा उड़ान के लिए उपयुक्त नहीं माना गया. एयरलाइन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भोपाल से मुंबई जाने वाली वापसी फ्लाइट को रद्द करने का फैसला लिया. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, विमान की पूरी जांच और जरूरी सुधार के बाद ही इसे दोबारा उड़ान के लिए तैयार किया जाएगा. यात्रियों को इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन अचानक हुए इस फैसले से कई लोग असमंजस में पड़ गए और उन्हें अपनी आगे की यात्रा को लेकर चिंता होने लगी.

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यात्रियों को भारी परेशानी
फ्लाइट रद्द होने से सबसे ज्यादा परेशानी उन यात्रियों को हुई, जिन्हें मुंबई से आगे दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी. समय पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों में नाराजगी बढ़ गई. कुछ लोगों ने टिकट रिफंड लेना बेहतर समझा, जबकि कई यात्रियों ने अगली उड़ान का इंतजार करने का विकल्प चुना. एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया यात्रियों को स्थिति से अवगत करा दिया गया है और एयरलाइन उनकी आगे की यात्रा की व्यवस्था करने में लगी हुई है, ताकि उन्हें ज्यादा परेशानी न हो.

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