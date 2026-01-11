Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3070347
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

लग्जरी लाइफ जीने वाले 'रहमान डकैत' का साम्राज्य खत्म, 20 सालों से पुलिस को दे रहा था चकमा, 14 राज्यों में था खौफ

Irani Dera chief Arrested:  भोपाल का कुख्यात अपराधी राजू ईरानी उर्फ आबिल आली, जो करीब 20 वर्षों से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था, उसे सूरत क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया. ईरानी डेरा के सरगना राजू देश के 14 राज्यों में धोखाधड़ी और लूट जैसे गंभार अपराधों को अंजाम देता था. राजू ईरानी 6 से अधिक राज्यों में वांटेड चल रहा था. 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Jan 11, 2026, 07:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लग्जरी लाइफ जीने वाले 'रहमान डकैत' का साम्राज्य खत्म, 20 सालों से पुलिस को दे रहा था चकमा, 14 राज्यों में था खौफ

Raju Irani Arrested: करीब 20 सालों से देशभर की पुलिस के लिए चुनौती बना भोपाल का कुख्यात आपराधी आबिद अली उर्फ राजू ईरानी उर्फ रहमान डकैत आखिरकार सूरत क्राइम ब्रांच के गिरफ्त में आ गया. राजू ईरानी राजधानी में स्थित कुख्यात ईरानी डेरा का सरगना है, जो देशभर में संगठित अपराध का नेटवर्क संचालित करता रहा है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसका गिरोह 14 राज्यों में सक्रिय होकर वारदात को अंजाम देता था. इतना ही नहीं, वह खुद 6 अलग-अलग आपराधिक गिरोहों का संचालन करता था और 6 से अधिक राज्यों में वांटेड चल रहा था.

क्राइम ब्रांच के अनुसार आरोपी बीते करीब 20 सालों से गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है. वह लोगों को गुमराह करने के लिए कभी खुद को फर्जी CBI अधिकारी बताता था, तो कभी पुलिस अफसर या साधु-बाबा का भेष अपनाकर वरदातों को अंजाम देता था. उसके खिलाफ लूट, ठगी, संंगठित अपराध, जनलेवा हमले और लोगों को जिंदा चलाने के प्रयास जैसे गंभीर आपराध दर्ज हैं. महाराष्ट्र में कभी उसपर MCOCA (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) जैसे कड़े कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है.

लालगेट क्षेत्र से सूरत क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार 

Add Zee News as a Preferred Source

सूरत पुलिस को सूचना मिली थी कि भोपाल निवासी कुख्यात अपराधी राजू ईरानी शहर में किसी बड़ी वारदात को अंदाम देने की योजना बना रहा है. जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने योजन बनाकर जाल बिछाया और लालगेट क्षेत्र से राजू ईरानी को गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले 13-14 सालों से भोपाल के अमन कॉलोनी में रह रहा था और वहीं से देशभर में अपने आपराधिक नेटवर्क का संचालन कर रहा था. 

लग्जरी कार और अरबी घोड़ों का शौकीन

पुलिस के अनुसार, राजू ईरानी और उसका भाई जाकिर अली अपराध से अर्जित धन के दाम पर बेहद आलीशान जीवन जी रहे थे. उनके पास लग्जरी कारें, महंगी स्पोर्ट्स बाइक्स थीं और अरबी नस्ल के घोड़े पालना भी उनके शौक में शामिल था. इलाके में दोनों की दहशत किसी डॉन से कम नहीं बताई जाकी है.

गिरफ्तारी से बचने के लिए महिलाओं और बच्चों का करता था इस्तेमाल 

जब भी पुलिस उसके ठिकानों पर छापा मारती थी, तो उसका गिहोर बेहद चालाकी से रणनीति बदल लेता था. कार्रवाई को नाकाम करने के लिए महिलाओं और बच्चों को आगे कर देते थे, और मुख्य आरोपी पीछे के रास्तों से भाग जाता था. दिसंबर में भोपाल पुलिस ने लगभग 150 जवानों के साथ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया और ईरानी बस्ती पर छापा मारा. लेकिन तब भी राजू उसी चाल का इस्तेमाल करके भागने में कामयाब रहा, जबकि दो दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

सफारी सूट पहनकर करते थे ठगी

गैंग के सदस्य अक्सर सफारी सूट पहनते थे और CBI ऑफिसर या सीनियर पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को ठगते थे. वे बुज़ुर्गों और अकेले पैदल चलने वालों को रोकते थे, और सिक्योरिटी चेक के बहाने उनका सोना-चांदी का सामान लेकर भाग जाते थे. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार राजू ईरानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत देश के कुल 14 राज्यों में लूट, धोखाधड़ी और संगठित अपराध के मामलों में फरार रहा है. दिल्ली क्राइम ब्रांच में भी वह साल 2022 से एक बड़े ठगी मामले में वांछित था.

ये भी पढ़ें : नर्सरी की आड़ में चल रही थी एमडी ड्रग फैक्ट्री, आगर मालवा में केंद्रीय नारकोटिक्स की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Surat Crime BranchRaju Iraniirani dera

Trending news

Surat Crime Branch
असली 'रहमान डकैत' का साम्राज्य खत्म, 20 सालों से पुलिस को दे रहा था चकमा...
Raipur Transfer List
जल जीवन मिशन में बड़ा बदलाव! 34 अधिकारियों का ट्रांसफर, इन अफसरों की बहाली, देखें
balod news
बालोद जंबूरी में संस्कृति का उत्सव, 2nd दिन कैंपिंग के साथ बच्चों ने मनाया राजस्थान
agar malwa news
आगर मालवा में केंद्रीय नारकोटिक्स की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई
T S Singhdeo
पर्यटन मंत्री ने पूर्व डिप्टी सीएम के छुए पैर, 2023 विधानसभा चुनाव में दी थी मात
mp news
भिंड में फर्जी आर्म्स लाइसेंस गैंग का पर्दाफाश, 3 लाख में थमा रहे थे हथियार लाइसेंस
gwalior news
48 घंटे...30 खाते...29.5 लाख ठगी, डिजिटल अरेस्ट में फंसा रिटा. शिक्षक, जांच जारी
Mandsaur News
22 साल का इंतजार…SIR का चमत्कार! 2003 के बाद मां से मिला बेटा, परिवार में खुशी
new fish news
नर्मदा बेसिन में मिली मछलियों की नई प्रजाति, जानिए इसकी क्या-क्या हैं खूबियां?
Chhattisgarh Railway News
छत्तीसगढ़ में रेलवे की बड़ी कार्रवाई, दो दर्जन से ज्यादा घरों पर चला बुलडोजर