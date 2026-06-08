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मध्य प्रदेश की राजनीति में 8 जून का दिन काफी गहमागहमी और सरगर्मियों भरा रहा. राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपना तीसरा उम्मीदवार भी उतार दिया है और महेश केवट को मौका दिया है. उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधायकों और पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में सोमवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया. इस मौके पर सीएम डॉ. मोहन यादव पूरे आत्मविश्वास में नजर आए और साफ लफ्जों में कहा कि पार्टी इस चुनाव में जीत के लिए पूरी तरह से संकल्पित है. हम तीनों राज्यसभा सीटों पर अपना परचम लहरा कर रहेंगे. केवट के नाम का चयन भारतीय जनता पार्टी के सब वर्गों के कल्याण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
महेश केवट का नामांकन दाखिल होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा राज्यसभा चुनाव में तीसरे प्रत्याशी के रूप में महेश केवट का चयन किया गया है. उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म जमा कराया है. हम इस संकल्प के साथ चल रहे हैं कि हम तीनों राज्यसभा की सीटों पर निर्वाचित होकर रहेंगे. सीएम डॉ. यादव ने कहा कि महेश केवट बाल्यकाल से स्वयं सेवक रहे हैं, विद्यार्थी परिषद-युवा मोर्चा में रहे हैं, संघ में कई उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है. आज भगवान राम का आशीर्वाद एक बार फिर निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट को मिल रहा है. हम सभी वर्गों की समानता के लिए सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हैं.
कौन हैं महेश केवट?
बता दें कि महेश केवट कोई रातों-रात उभरा हुआ नाम नहीं हैं. वो उस 'जमीनी कार्यकर्ता' की मिसाल हैं, जो चुपचाप सालों तक संगठन के लिए पसीना बहाता है. बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और बीजेपी से उनका गहरा नाता रहा है. छात्र राजनीति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से लेकर युवा मोर्चा तक और फिर संघ में कई बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने बखूबी निभाई हैं.
निषाद राज की परंपरा और राम का आशीर्वाद
इस नामांकन को सिर्फ एक राजनीतिक घटना के तौर पर नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है. सीएम डॉ. मोहन यादव ने महेश केवट के इस सफर को सीधे त्रेतायुग की एक महान परंपरा से जोड़ दिया. उन्होंने कहा, 'आज भगवान राम का आशीर्वाद एक बार फिर निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट को मिल रहा है.' यह बयान इस बात का साफ इशारा है कि बीजेपी 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास' के मंत्र को सिर्फ नारों में नहीं, बल्कि हकीकत में जी रही है.
जब-जब जो कहा, तब-तब वो किया
सीएम डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी पार्टी केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है. मुझे इस बात का आनंद है कि जिस वर्ग का लोकसभा-विधानसभा में कही कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, उस वर्ग के प्रतिनिधि को सीधे उच्च सदन में अवसर मिल रहा है. यह निर्णय हमारी पार्टी की सब वर्गों के कल्याण की प्रतिबद्धता दर्शाता है.
आखिर क्यों खास है बीजेपी का यह दांव?
नामांकन से ठीक पहले सीएम मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए इस फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई. उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि जिस वर्ग का लोकसभा या विधानसभा में कोई खास प्रतिनिधित्व नहीं था, उस वर्ग के नुमाइंदे को सीधे उच्च सदन (राज्यसभा) में भेजा जा रहा है. कुल मिलाकर, महेश केवट को राज्यसभा का टिकट देकर बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि उसके लिए आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का कल्याण ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है.