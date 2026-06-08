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MP की सियासत का बड़ा दांव: राज्यसभा जाएंगे जमीनी कार्यकर्ता महेश केवट, सीएम मोहन बोले- यह निषाद राज पर राम का आशीर्वाद

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के तीसरे प्रत्याशी महेश केवट का नामांकन पत्र जमा कराया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जीत के लिए हम संकल्पित हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 08, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:03 PM IST
MP की सियासत का बड़ा दांव: राज्यसभा जाएंगे जमीनी कार्यकर्ता महेश केवट, सीएम मोहन बोले- यह निषाद राज पर राम का आशीर्वाद

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राज्यसभा जाएंगे महेश केवट, CM मोहन बोले- निषाद राज पर राम का आशीर्वाद
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