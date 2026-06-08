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Madhya Pradesh Rajya Sabha Chunav 2026: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट सामने आने लगी है और 18 जून को होने वाली वोटिंग से पहले यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है. बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे भोपाल में सीएम निवास में पहुंची हैं, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक दल बैठक हुई थी. इसके साथ ही भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे नरेश ज्ञानचंदानी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जो पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे.
कई बार बीजेपी के मंच पर दिख चुकी हैं निर्मला सप्रे
बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने सोमवार एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को झटका दिया और भोपाल में सीएम निवास पहुंच गईं. सीएम निवास में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक दल बैठक के बाद निर्मला सप्रे पहुंचीं. बता दें कि कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे कई बार बीजेपी के मंच पर दिख चुकी है और कांग्रेस ने निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म करने की कई शिकायत की है. यह मामला फिलहाल कोर्ट में पेंडिंग है.
कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने दिया इस्तीफा
राज्यसभा चुनाव के बीच कांग्रेस अपने विधायकों को मनाने और एकजुट करने में लगी है. इस बीच पार्टी को एक बड़ा झटका उस समय लगा, जब भोपाल के हुजूर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे नरेश ज्ञानचंदानी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपना इस्तीफा भेज दिया. 37 साल तक कांग्रेस में सक्रिय रहने के बाद उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने का फैसला किया है. इस्तीफे के बाद ज्ञानचंदानी ने कहा कि उन्होंने हमेशा पार्टी हित को सर्वोपरि रखा और कभी किसी पद की मांग नहीं की. उनके इस्तीफे से भोपाल सहित प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन के प्रत्याशी बनाने पर नरेश ज्ञानचंदानी ने नाराजगी जताई थी.
कांग्रेस की लंच पॉलिटिक्स
राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लंच पॉलिटिक्स अपनाई है. मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधायकों को PCC बुलाया और दोपहर एक बजे प्रदेश कार्यालय में विधायको के साथ लंच का आयोजन किया गया था. लंच के बाद सभी विधायकों के साथ बैठक भी होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद रहेंगे. इस बैठक में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर रणनीति बनेगी और इसके बाद कांग्रेस विधायकों के शिफ्टिंग को लेकर फैसला ले सकती है.