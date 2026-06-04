BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए घोषित की लिस्ट, MP से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल उम्मीदवार

BJP Rajya Sabha Candidate List: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने मध्य प्रदेश से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को भी उम्मीदवार बनाया है. भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है. बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून तय की गई है और देश के कई राज्यों में राज्यसभा की 26 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा.

तीसरा कैंडिडेट नहीं उतारेगी बीजेपी?

मध्य प्रदेश कोटे से राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही है. इनमें से दो पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस का कब्जा है. हालांकि, बीजेपी ने दो नामों की घोषणा की है, इससे साफ हो गया है कि बीजेपी इस सीट पर कैंडिडेट नहीं उतारेगी और यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है.

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कौन हैं तरुण चुग, जिन्हें बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार?

तरुण चुग (Tarun Chugh) भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक वरिष्ठ राजनेता और पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक हैं और वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कार्यरत हैं. पार्टी संगठन में उनकी अहम भूमिका है. तरुण चुग कई राज्यों के चुनाव प्रभारी और राज्य प्रभारी की जिम्मेदारी संभालते चुके हैं. पंजाब के अमृतसर से ताल्लुक रखने वाले तरुण चुघ ने HR (मानव संसाधन) में MBA की डिग्री हासिल की है. उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से की थी. उन्होंने पंजाब में बीजेपी संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वहां पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया है.

कौन हैं रजनीश अग्रवाल, जिन्हें बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार?

रजनीश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक वरिष्ठ नेता हैं और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं. वर्तमान में मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश मंत्री के रूप में संगठनात्मक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. रजनीश अग्रवाल भाजपा के अनुभवी संगठनात्मक नेताओं में शामिल हैं. वे लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े हुए हैं। प्रदेश मंत्री और प्रवक्ता होने के नाते पार्टी की मीडिया नीति, आधिकारिक बयानों और राजनीतिक रणनीतियों को तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है.