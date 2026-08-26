राखी पर महंगाई का बोझ, भोपाल में प्याज ₹50 तो अदरक ₹300-350/KG, हरी सब्जियों के भी बढ़े दाम

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Bhopal Vegetable Price Hike: रक्षाबंधन के मौके पर घरों में खाने-पीने की तैयारियों के बीच सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने लोगों को चिंता में डाल दिया है. भोपाल के बाजार में इन दिनों टमाटर, करेला, भिंडी, ककड़ी और हरी मिर्च जैसी सब्जियां भाव खा रही हैं. त्योहार के चलते कई घरों में रोजाना की तुलना में ज्यादा खरीदारी की जा रही है. लेकिन बाजार पहुंचने वाले ग्राहक कीमत पूछकर मुंह मोड़ लेते हैं यानी मात्रा को तय कर लेते हैं. परिवारों का कहना है कि राखी के त्योहार पर मिठाई और दूसरे सामान के साथ सब्जियों का खर्च भी बढ़ गया है.
भोपाल मंडी के व्यापारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, सब्जियों के मौजूदा भाव में प्याज करीब 50 रुपए किलो तक पहुंच गई है. लहसुन 150 से 200 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है, जबकि अदरक 300 से 350 रुपए किलो तक पहुंच गया है. वहीं टमाटर की कीमत भी लगभग 30-40 रुपए प्रति किलों के हिसाब से चल रही है. बात करें करेला की तो 40 रुपए प्रति किलो के ऊपर चल रहा है. वहीं दुकानदारों का कहना है कि आलू की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हल्की सी राहत बनी हुई है. हालांकि, त्योहार की खरीदारी में प्याज, लहसुन और अदरक जैसी जरूरी चीजों की कीमत बढ़ने से खर्च में थोड़ा इजाफा हुआ है.
सब्जियां खराब होने का खतरा
एक सब्जी कारोबारियों ने बताया कि बारिश का असर बाजार के कारोबार पर साफ-साफ दिखाई दे रहा है. कई जगह पानी जमा होने से ग्राहकों की आवाजाही भी कम हो गई है. खेतों और आसपास के इलाकों से आने वाली सब्जियों में नमी होने के कारण उनके जल्दी खराब होने का भी खतरा बना हुआ है. दुकानदारों को माल संभालने में परेशानी हो रही है. वहीं दूसरी तरफ महंगी सब्जियों को लेकर ग्राहक भी जरूरत से ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं. रक्षाबंधन के लिए बाजार में चहल-पहल जरूर है, लेकिन सब्जी खरीदने में लोग पहले की तरह खुलकर पैसा खर्च करते नजर नहीं आ रहे हैं.
सब्जियों की आवक थोड़ी कम
व्यापारियों का कहना है कि सब्जियों की आवक में भी थोड़ी गिरावट आई है. किसानों की तरफ से माल रुक-रुककर आने से कई बार मंडियों में पूर्ति नहीं हो पाती है. इंदौर मंडी के बारे में एक सब्जी व्यापारी ने कहा कि प्याज का स्टॉक होने के बाद भी उसकी निकासी में परेशानी बनी हुई है. मंडी से खुदरा बाजार तक सप्लाई की स्थिति का असर कीमतों पर पड़ता दिखाई दे रहा है. कारोबारियों का कहना है कि बारिश के चलते रास्ते ब्लॉक हैं, जिसके चलते सब्जियों को लाने में परेशानी हो रही है.
व्यापारियों की भी बढ़ी टेंशन
रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन का त्योहार होता है. इस मौके पर घर में खाने की तैयारी भी बढ़ जाती है. कई परिवार मेहमानों के लिए सब्जियां और अन्य चीजें खरीदते हैं, इसलिए इस समय कीमत बढ़ना सीधे घर के बजट पर डांका डालने जैसा है. जब ग्राहक बाजार में आते हैं, तो सब्जियों की मात्रा को सोच-समझकर ही तय करते हैं. किसी ने आधा किलो कम लिया तो किसी ने महंगी चीज को देखते ही टाल दिया. अगर ग्राहकी कम होगी, तो व्यापारियों के लिए चिंता बढ़ जाती है.
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