राखी पर महंगाई का बोझ, भोपाल में प्याज ₹50 तो अदरक ₹300-350/KG, हरी सब्जियों के भी बढ़े दाम

भोपाल मंडी के व्यापारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, सब्जियों के मौजूदा भाव में प्याज करीब 50 रुपए किलो तक पहुंच गई है. लहसुन 150 से 200 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है, जबकि अदरक 300 से 350 रुपए किलो तक पहुंच गया है. वहीं टमाटर की कीमत भी लगभग 30-40 रुपए प्रति किलों के हिसाब से चल रही है. बात करें करेला की तो 40 रुपए प्रति किलो के ऊपर चल रहा है. वहीं दुकानदारों का कहना है कि आलू की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हल्की सी राहत बनी हुई है. हालांकि, त्योहार की खरीदारी में प्याज, लहसुन और अदरक जैसी जरूरी चीजों की कीमत बढ़ने से खर्च में थोड़ा इजाफा हुआ है.



सब्जियां खराब होने का खतरा

एक सब्जी कारोबारियों ने बताया कि बारिश का असर बाजार के कारोबार पर साफ-साफ दिखाई दे रहा है. कई जगह पानी जमा होने से ग्राहकों की आवाजाही भी कम हो गई है. खेतों और आसपास के इलाकों से आने वाली सब्जियों में नमी होने के कारण उनके जल्दी खराब होने का भी खतरा बना हुआ है. दुकानदारों को माल संभालने में परेशानी हो रही है. वहीं दूसरी तरफ महंगी सब्जियों को लेकर ग्राहक भी जरूरत से ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं. रक्षाबंधन के लिए बाजार में चहल-पहल जरूर है, लेकिन सब्जी खरीदने में लोग पहले की तरह खुलकर पैसा खर्च करते नजर नहीं आ रहे हैं.