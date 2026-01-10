भोपाल में 1100 ट्रैक्टरों की मेगा रैली, 30,000 किसान होंगे शामिल; कई सड़कें रहेंगी डायवर्ट; जानें ट्रैफिक प्लान

Bhopal News Today: मध्य प्रदेश सरकार कल (रविवार) को भोपाल में 'कृषि कल्याण वर्ष' की औपचारिक शुरुआत करने जा रही है, जिसका मकसद किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र का पूरा विकास करना है. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव इस अभियान का शुभांरभ करेंगे, जिसमें राज्य के अलग-अलग जिलों से लगभग 30,000 किसानों के शामिल होने की उम्मीद है. इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए 1100 ट्रैक्टरों की एक बड़ी रैली निकाली जाएगी, जो राजधानी की सड़कों से होकर गुजरेगी. भोपाल जिला प्रशासन और पुलिस ने इस बड़े कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं. लोगों और गाड़ियों की बड़ी भीड़ को देखते हुए भोपाल का ट्रैफिक प्लान पूरी तरह से बदल दिया गया है.

राजधानी में किसानों का महाकुंभ

किसानों की बड़ी संख्या को देखते हुए रविवार से भोपाल में एक स्पेशल ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है. कई मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा, जिससे नागरिकों को दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना होगा. ट्रैक्टर रैली और उससे जुड़े कार्यक्रमों के दौरान मुख्य रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम होने की उम्मीद है. प्रशासन ने परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए खास रास्ते तय किए हैं ताकि वे समय पर अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सकें. इसके अलावा ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई है. पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने लोगों से ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने और बेवजह यात्रा से बचने की अपील की है.

कई सड़कें रहेंगी डायवर्ट

भारी वाहनों पर रोक: शहर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को सुबह 7:30 बजे से विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, आष्टा, ब्यावरा, बैरसिया आदि की सीमाओं पर डायवर्ट किया जाएगा. साथ ही शहर के अंदर लोगों की आवाजाही आसान बनाने के लिए अवधपुरी, पिपलानी, अयोध्या नगर, गोविंदपुरा, हबीबगंज अंडरपास और 10 नंबर मार्केट के रास्तों पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा 2026 के इवेंट के लिए जंबूरी ग्राउंड में आने वाले 1,100 ट्रैक्टरों को ट्रैक करने के लिए सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे.

