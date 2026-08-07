/त्योहारों पर मिलेगी कन्फर्म टिकट! रानी कमलापति-रीवा वंदे भारत में दोगुने होंगे कोच, इन रूट के यात्रियों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

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राजधानी भोपाल और रीवा के बीच सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है. त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने रानी कमलापति-रीवा वंदे भारत एक्सप्रेस (20173-20174) में 75 दिनों के लिए 16-कोच वाली रैक लगाने का फैसला किया है, जिससे बैठने की क्षमता लगभग दोगुनी हो जाएगी. यह बदलाव 7 अगस्त से 24 अक्टूबर, 2026 तक लागू रहेगा. रक्षाबंधन, गणेशोत्सव और दशहरा जैसे त्योहारों के दौरान यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा.
यह ट्रेन अब आठ की जगह 16 कोच के साथ चलेगी, जिससे यात्रियों के लिए 598 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी. अभी इस ट्रेन में कुल 530 सीटें हैं, जिनमें एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार और सात चेयर कार शामिल हैं. नए अरेंजमेंट के तहत, ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, जिनमें दो एग्जीक्यूटिव चेयर कार और 14 चेयर कार शामिल होंगी. जिससे कुल सीटिंग कैपेसिटी बढ़कर 1,128 हो जाएगी. इस ट्रेन को रेगुलर मेंटेनेंस और मरम्मत के लिए झांसी वर्कशॉप भेजा जा रहा है. मरम्मत का काम चलने के दौरान ट्रेन के ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसकी जगह 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा.
कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी
जबलपुर के रास्ते रीवा और रानी कमलापति (भोपाल) के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस हजारों यात्रियों की पहली पसंद है. यह ट्रेन इटारसी, जबलपुर और कटनी से होकर गुजरती है. रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों 20174 और 20173 की रेक संरचना में अस्थायी बदलाव करने का फैसला किया है. इस बदलाव से भोपाल और आस-पास के इलाकों के यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. ज्यादा सीटें उपलब्ध होने से कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी, वेटिंग लिस्ट कम होगी और वीकेंड, त्योहारों और छुट्टियों के दौरान यात्रा ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगी.
यात्रियों को होगा फायदा
रीवा, सतना, मैहर, कटनी और भोपाल के बीच यात्रा करने वाले कामकाजी लोगों, छात्रों, व्यापारियों और पर्यटकों को भी फायदा होगा. रेलवे का मानना है कि क्षमता बढ़ने से यात्रा की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और बढ़ती मांग के कारण ट्रेनों में होने वाली भीड़ कम होगी. यह व्यवस्था अगस्त से 24 अक्टूबर 2026 तक दोनों दिशाओं में लागू रहेगी.
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