Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /त्योहारों पर मिलेगी कन्फर्म टिकट! रानी कमलापति-रीवा वंदे भारत में दोगुने होंगे कोच, इन रूट के यात्रियों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

त्योहारों पर मिलेगी कन्फर्म टिकट! रानी कमलापति-रीवा वंदे भारत में दोगुने होंगे कोच, इन रूट के यात्रियों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रीवा-रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस में 8 अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे. इसके बाद यह ट्रेन कुल 16 कोच के साथ संचालित होगी. यह व्यवस्था 7 अगस्त से 24 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगी.

Written ByPooja
Published: Aug 07, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:46 AM IST
त्योहारों पर मिलेगी कन्फर्म टिकट! रानी कमलापति-रीवा वंदे भारत में दोगुने होंगे कोच, इन रूट के यात्रियों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीधी में शराब के नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक निलंबित, वीडियो वायरल होने पर खुली पोल
2
3
4
5