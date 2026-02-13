MP के 1.32 करोड़ लोगों को राहत, अब आसानी से मिलेगा राशन, गड़बड़ियां हो गईं दूर

MP News: मध्य प्रदेश में पिछले पांच दिनों से राशन दुकानों में लगी बायोमेट्रिक मशीनें सर्वर डाउन होने की वजह से नहीं चल रही थी, जिसके चलते लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब इस समस्या को दूर कर लिया गया है, ऐसे में गुरुवार से फिर से राशन की दुकानों पर बायोमेट्रिक मशीनें काम करना शुरू कर दी है, जिसके चलते आज से आसानी से राशन मिलना शुरू हो गया है. खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब राशन का नियमित वितरण शुरू किया जा रहा है, जहां सभी को राशन मिलेगा. बता दें कि मध्य प्रदेश में करीब 1 करोड़ 32 लाख लोगों का राशन में पंजीयन है, जिन्हें सरकारी राशन दिया जाता है.

मशीन में हुई थी दिक्कत

दरअसल, मध्य प्रदेश की राशन दुकानों पर विजन टेक कंपनी ने बायोमेट्रिक मशीन लगाई हैं, जिन पर हितग्राहियों का अंगूठा लगाने के बाद ही उन्हें राशन वितरण किया जाता है, लेकिन पिछले पांच दिनों से मशीनों में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सर्वर डाउन की कंडीशन पांच दिनों से चल रही थी, ऐसे में राशन का वितरण नहीं हो पा रहा था. खाद्य विभाग की तरफ से भी यही जानकारी आई थी, बताया जा रहा था कि मशीनों में अपग्रेडशन की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा था, ऐसे में राशन का वितरण रुक गया था, लेकिन अब गुरुवार के दिन यह प्रॉब्लम दूर हो गई है. जहां शुक्रवार से राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

मध्य प्रदेश में इतना मिलता है राशन

मध्य प्रदेश में राशन प्राथमिक परिवार को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जाता है, जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो फोर्टिफाइड चावल शामिल रहता है. मध्य प्रदेश में अंत्योदय परिवार को 35 किलो के हिसाब से राशन दिया जाता है. जिसमें कुल 5 किलो चावल और तीन किलो गेहूं होता है. इसके अलावा इसमें 1 किलो शक्कर और 1 किलो नमक भी दिया जाता है.

मध्य प्रदेश में फिलहाल राशन वितरण की प्रक्रिया फिर से सुचारू रूप से शुरू होने से 1.32 करोड़ लोगों को सीधे राहत मिलेगी. क्योंकि अब राशन की दुकानों पर सर्वर डाउन होने की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा.

