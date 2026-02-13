Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3108220
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP के 1.32 करोड़ लोगों को राहत, अब आसानी से मिलेगा राशन, गड़बड़ियां हो गईं दूर

MP Ration Distribution System: मध्य प्रदेश में 1.32 करोड़ लोगों के लिए राहत की खबर है, 5 दिनों गड़बड़ी कर रहे राशन के सर्वर को अब ठीक कर लिया गया है, जिसके बाद अब आसानी से राशन मिलेगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 13, 2026, 01:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य प्रदेश में राशन वितरण प्रक्रिया शुरू
मध्य प्रदेश में राशन वितरण प्रक्रिया शुरू

MP News: मध्य प्रदेश में पिछले पांच दिनों से राशन दुकानों में लगी बायोमेट्रिक मशीनें सर्वर डाउन होने की वजह से नहीं चल रही थी, जिसके चलते लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब इस समस्या को दूर कर लिया गया है, ऐसे में गुरुवार से फिर से राशन की दुकानों पर बायोमेट्रिक मशीनें काम करना शुरू कर दी है, जिसके चलते आज से आसानी से राशन मिलना शुरू हो गया है. खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब राशन का नियमित वितरण शुरू किया जा रहा है, जहां सभी को राशन मिलेगा. बता दें कि मध्य प्रदेश में करीब 1 करोड़ 32 लाख लोगों का राशन में पंजीयन है, जिन्हें सरकारी राशन दिया जाता है. 

मशीन में हुई थी दिक्कत 

दरअसल, मध्य प्रदेश की राशन दुकानों पर विजन टेक कंपनी ने बायोमेट्रिक मशीन लगाई हैं, जिन पर हितग्राहियों का अंगूठा लगाने के बाद ही उन्हें राशन वितरण किया जाता है, लेकिन पिछले पांच दिनों से मशीनों में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सर्वर डाउन की कंडीशन पांच दिनों से चल रही थी, ऐसे में राशन का वितरण नहीं हो पा रहा था. खाद्य विभाग की तरफ से भी यही जानकारी आई थी, बताया जा रहा था कि मशीनों में अपग्रेडशन की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा था, ऐसे में राशन का वितरण रुक गया था, लेकिन अब गुरुवार के दिन यह प्रॉब्लम दूर हो गई है. जहां शुक्रवार से राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः MP Gold Silver Price: सोना-चांदी हुआ सस्ता, अचानक आई गिरावट, 13 फरवरी के रेट

मध्य प्रदेश में इतना मिलता है राशन 

मध्य प्रदेश में राशन प्राथमिक परिवार को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जाता है, जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो फोर्टिफाइड चावल शामिल रहता है. मध्य प्रदेश में अंत्योदय परिवार को 35 किलो के हिसाब से राशन दिया जाता है. जिसमें कुल 5 किलो चावल और तीन किलो गेहूं होता है. इसके अलावा इसमें 1 किलो शक्कर और 1 किलो नमक भी दिया जाता है. 

मध्य प्रदेश में फिलहाल राशन वितरण की प्रक्रिया फिर से सुचारू रूप से शुरू होने से 1.32 करोड़ लोगों को सीधे राहत मिलेगी. क्योंकि अब राशन की दुकानों पर सर्वर डाउन होने की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा. 

ये भी पढ़ेंः SIR में 10 हजार आपत्तियां खारिज, 21 फरवरी को जारी होगी नई वोटर लिस्ट, ऐसे करें चेक 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP Ration Distribution Systemration biometric machine

Trending news

bhopal crime news
तीसरी पत्नी की हत्या कर दूसरी को लेने गया था हत्यार पति, मर्डर मिस्ट्री का खुलासा
Sir
SIR में 10 हजार आपत्तियां खारिज, 21 फरवरी को जारी होगी नई वोटर लिस्ट, ऐसे करें चेक
10th 12th mp board exams
समय पर आएगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट! इस तारीख से शुरू होगा कॉपियों का मूल्यांकन...
Mahashivratri
शिव भक्तों के लिए रेलवे ने शुरू की 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरा शेड्यूल
mp live news
MP Breaking News LIVE: दमोह-छतरपुर के दौरे पर रहेंगे CM, MP में 10वीं बोर्ड परीक्षा शुरू, पढ़ें 13 फरवरी की बड़ी खबरें
gold sliver price
शादी सीजन के बीच लुढ़के सोने के दाम, चांदी की चाल रही सुस्त, जानें ताजा भाव
ujjain news
MP के इस शहर में दौड़ेगी हाईटेक डबल डेकर बस, 3 दिनों तक सफर रहेगा बिल्कुल मुफ्त
Gwalior news Hindi
129 साल पहले ग्वालियर के राजा को परोसी गई थी फ्रांसीसी दावत, डिश के नाम कर देगी दंग
mp news
एप्सटीन फाइल विवाद में पहली FIR, जबलपुर में अज्ञात युवक पर केस दर्ज, जांच शुरू
mp news
मासूम ने सिंधिया को खून से पत्र लिखकर लगाई गुहार, दवाई के ओवरडोज से हालत हुई गंभीर