सुबह ही कर दिया रावण दहन! नशे में युवक-युवती ने फूंक डाला पुतला, VIDEO वायरल!

Ravana Dahan Viral News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. बाग मुगालिया इलाके में दशहरा के मौके पर शाम को भव्य रावण दहन होना था, लेकिन वहां पर सुबह 6 बजे कुछ अज्ञात युवक-युवती ने कार से ग्राउंड में पहुंचकर, रावण के पुतले में आग लगा दी. वहीं आयोजनकर्ताओं और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना काफी हैरान कर देने वाली थी. कि निर्धारित समय से पहले ही विशाल पुतले को आग के हवाले कर दिया.

वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आग लगाते समय ये लोग नशे की हालत में थे और तुरंत ही कार में बैठकर फरार हो गए. स्थानीय समिति के सदस्यों ने जैसे ही घटना देखी, उन्होंने तुरंत डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया, लेकिन तब तक रावण का पुतला पूरी तरह जल चुका था. इस घटना ने दशहरा उत्सव की तैयारियों में जुटे लोगों को भी हैरान कर दिया.

सुरक्षा पर सवाल

बता दें कि घटना के कारण ग्राउंड में मौजूद आयोजनकर्ता और स्थानीय लोग काफी परेशान हुए. उन्होंने बताया कि रावण दहन का कार्यक्रम शाम को भारी भीड़ के साथ होना था, लेकिन अज्ञात तत्वों ने इसे पहले ही रोक दिया. इस अजीबोगरीब घटना ने शहर में दशहरे की तैयारियों को एक अलग ही मोड़ दे दिया और लोगों में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए.

