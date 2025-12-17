Advertisement
पुरुष या महिला, मध्य प्रदेश में कौन जीता है ज्यादा साल? सामने आया दोनों की जिंदगी का अंतर

RBI Life Expectancy Report: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सांख्यिकी पुस्तिका 2024-25 में औसत आयु से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं, जिससे पता चला है कि मध्य प्रदेश में 2015-19 के मुकाबले 2019-23 में औसत उम्र 0.6 साल बढ़ गई है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Dec 17, 2025, 05:19 PM IST
RBI Life Expectancy Report: खराब लाइफस्टाइल, प्रदूषण और कई तरह की बीमारियों की वजह से कई राज्यों में लोगों की औसत आयु में कमी आई है, लेकिन इस बीच कई राज्य ऐसे भी हैं जहां लोगों की औसत आयु बढ़ गई है. हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सांख्यिकी पुस्तिका 2024-25 में औसत आयु से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इस बीच इस रिपोर्ट से पता चला है कि मध्य प्रदेश में 2015-19 के मुकाबले 2019-23 में औसत उम्र 0.6 साल बढ़ गई है.

पुरुष या महिला, मध्य प्रदेश में किसकी लाइफ ज्यादा?

आरबीआई ने सांख्यिकी पुस्तिका 2024-25 में जारी औसत उम्र से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में साल 2015-19 में पुरुषों की औसत उम्र 65.2 साल थी, जबकि महिलाओं की औसत उम्र 69.1 साल थी. वहीं, 2019-23 में पुरुषों की औसत उम्र 65.4 साल हो गई, जबकि महिलाओं की औसत उम्र बढ़कर 70.3 साल हो गई. वहीं, 2011-15 में पुरुषों की औसत उम्र 63.2 साल और महिलाओं की औसत उम्र 66.5 साल थी.

छत्तीसगढ़ में पुरुषों की उम्र कम हुई और महिलाओं की बढ़ी

आरबीआई रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में साल 2015-19 में पुरुषों की औसत उम्र 63.7 साल थी, जबकि महिलाओं की औसत उम्र 66.9 साल थी. वहीं, 2019-23 में पुरुषों की औसत उम्र कम होकर 62.4 साल रह गई, जबकि महिलाओं की औसत उम्र बढ़कर 67.1 साल हो गई. वहीं, 2011-15 में पुरुषों की औसत उम्र 63.6 साल और महिलाओं की औसत उम्र 66.8 साल थी.

राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ी है औसत आयु

राष्ट्रीय स्तर पर भी 2015-19 के मुकाबले 2019-23 में औसत उम्र 0.6 साल बढ़ गई है. राष्ट्रीय स्तर पर औसत उम्र 2015-19 में 69.7 थी, जो 2019-23 में बढ़कर 70.3 साल हो गई. 2015-19 में पुरुषों की औसत उम्र 68.4 साल थी, जबकि महिलाओं की औसत उम्र 71.1 साल थी. 2019-23 में पुरुषों की औसत उम्र 68.5 साल हो गई, जबकि महिलाओं की औसत उम्र बढ़कर 72.5 साल हो गई.

दिल्ली में कम हो गई 1.7 साल औसत उम्र

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच औसत उम्र 1.7 साल कम हो गई है. हालांकि, यह अब भी राष्ट्रीय औसत उम्र से करीब 4 साल ज्यादा है. आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में 2015-19 में पुरुषों की औसत उम्र 74.3 साल थी, जबकि महिलाओं की औसत उम्र 77.5 साल थी. 2019-23 में पुरुषों की औसत उम्र 72.3 साल हो गई, जबकि महिलाओं की औसत उम्र 76.8 साल हो गई.

