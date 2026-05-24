सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट में भोपाल से पहुंचेंगे नोएडा, जेवर एयरपोर्ट के लिए सीधी फ्लाइट, जानिए किराया

Bhopal News: भोपाल से दिल्ली-NCR (नोएडा, ग्रेटर नोएडा) और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यात्रा करने वाले हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. 1 जुलाई से एयरलाइन IndiGo भोपाल से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक सीधी उड़ान (फ्लाइट) शुरू कर रही है. इस सेवा के लिए बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है. यह यात्रा IndiGo के 78-सीटर ATR-72 विमान द्वारा संचालित की जाएगी, जिसे पूरा होने में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा. यह सीधी उड़ान भोपाल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को काफी मजबूत करेगी.

जानिए किराया और समय

भोपाल से जेवर तक की यात्रा के लिए शुरुआती किराया ₹4,662 तय किया गया है. एयरलाइन IndiGo ने इस नई सेवा के लिए बुकिंग शुरू कर दी है. IndiGo की फ्लाइट 6E-7654 रोजाना शाम 7:40 बजे भोपाल एयरपोर्ट से रवाना होगी और रात 9:25 बजे जेवर एयरपोर्ट पहुंचेगी. वहीं वापसी की यात्रा में फ्लाइट 6E-7653 शाम 5:20 बजे जेवर से उड़ान भरेगी और शाम 7:00 बजे भोपाल पहुंचेगी. इस यात्रा में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का समय लगने की उम्मीद है.

यात्रियों को मिलेगी सुविधा

यह नई हवाई सेवा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा प्रदान करेगी. यात्रियों को अब दिल्ली या अन्य शहरों के रास्ते लंबी यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी. यह उड़ान सेवा व्यापार, शिक्षा और पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. IndiGo की इस पहल से भोपाल की हवाई कनेक्टिविटी का और विस्तार होगा.

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पैसा समय दोनों की बचत

दूसरी ओर, राजा भोज हवाई अड्डे (भोपाल) से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू होने से यात्रियों के समय और पैसे दोनों की काफी बचत होगी. इससे यात्री आसानी से और कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे.

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