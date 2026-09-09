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हो जाएं तैयार! MP में होगी 7500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती, कर्मचारी चयन मंडल ने जारी किया शेड्यूल; जानें कब से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

9 सितंबर को मध्य प्रदेश चयन मंडल ने पुलिस विभाग में आरक्षक के 7500 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. पात्र उम्मीदवार निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

Reported ByRanjan Bhagat
Published: Sep 09, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:17 PM IST
हो जाएं तैयार! MP में होगी 7500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती, कर्मचारी चयन मंडल ने जारी किया शेड्यूल; जानें कब से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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