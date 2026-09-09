/हो जाएं तैयार! MP में होगी 7500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती, कर्मचारी चयन मंडल ने जारी किया शेड्यूल; जानें कब से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

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मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने राज्य पुलिस बल में आरक्षक के 7500 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. भर्ती के लिए पात्र और इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तारिखों के दौरान ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन प्रक्रिया तय समय-सीमा के भीतर पूरी करनी होगी.
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए चुने गए उम्मीदवारों को उनके गृह जिलों में तैनात नहीं किया जाएगा. आवेदन करते समय उम्मीदवारों को राज्य के 55 जिलों में से एक यूनिट चुननी होगी. जिस यूनिट में नियुक्ति होगी, वहां कम से कम पांच साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य होगा. इस अवधि के बाद ही किसी दूसरी यूनिट में तबादला हो सकेगा. MPESB ने नोटिफिकेशन जारी करके युवाओं से आवेदन मांगे है. इस भर्ती अभियान के तहत, स्पेशल आर्म्ड फोर्स (SAF) और नॉन-स्पेशल आर्म्ड फोर्स दोनों कैटेगरी के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.
ऐसे करें आवेदन
योग्य उम्मीदवार 22 सितंबर, 2026 से आधिकारिक MPESB पोर्टल esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर, 2026 तय की गई है. अगर आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, तो उम्मीदवार 22 सितंबर से 11 अक्टूबर, 2026 के बीच करेक्शन विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा (CBT) 19 नवंबर, 2026 से शुरू होगी.
शैक्षिक योग्यता
आवेदन करने के लिए, जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है. वहीं मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति (ST) कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कम से कम शैक्षिक योग्यता 8वीं कक्षा पास होना है.
उम्र सीमा
उम्मीदवारों की उम्र 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए. उम्र की गणना 6 अक्टूबर, 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी.
आवेदन शुल्क
जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 है, जबकि मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 250 तय किया गया है. इसके अलावा, कियोस्क के जरिए 60 और MP ऑनलाइन पोर्टल के जरिए 20 का अतिरिक्त सर्विस चार्ज भी लगेगा.
किसनी मिलेगी सैलरी?
चुने गए उम्मीदवारों को 19,500 से 62,000 प्रति माह का वेतनमान और साथ ही अन्य सरकारी भत्ते मिलेंगे.
ऐसे होगा चयन
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