डॉक्टरों के लिए खुला सरकारी नौकरी का रास्ता! लंबे इंतजार के बाद AMO की होगी भर्ती, जानें अप्लाई करने की तारीख

Ayurveda Medical Officers Recruitment: मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया तीन साल बाद फिर से शुरू हो गई है. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुल 130 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन प्रक्रिया 13 मार्च 2026 से शुरू होगी और ऑफलाइन परीक्षा 7 जून 2026 को होगी.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Jan 02, 2026, 12:17 PM IST
MPPSC Ayurveda Recruitment: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ा सुनहरा मौका आया है. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य के आयुष विभाग के अंतर्गत आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर (AMO) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 130 पद भरे जाएंगे. योग्य उम्मीदवार इस अवसर का लाभ उठाकर सरकारी अस्पतालों और आयुष स्वास्थ्य केंद्रों में स्थिर और सम्मानजनक करियर बना सकते हैं. इस निर्णय के बाद राज्य में BAMS डिग्री वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बड़ा मौका मिलेगा.

 BAMS की डिग्रीधारी युवा कर सकेंगे अप्लाई

इस भर्ती का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों और आयुष केंद्रों में क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टरों को तैनात करके राज्य में हेल्थकेयर सेवाओं को मजबूत करना है. MPPSC ने यह भी साफ किया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी. इस भर्ती के लिए सिर्फ वही उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास मान्यता प्राप्त संस्थानों से BAMS की डिग्री होगी.

आवेदन की प्रक्रिया

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर (AMO) पद के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 मार्च 2026 से शुरू होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर रजिस्टर कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 अप्रैल, 2026 है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय में किसी भी तकनीकी दिक्कत से बचने के लिए अपना आवेदन पहले ही पूरा कर लें. वहीं  7 जून को आफलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी.

130 पदों पर होगी भर्ती 

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 130 पद भरे जाएंगे. पदों का आरक्षण इस प्रकार है.

  • जनरल कैटेगरी- 50 पद
  • SC कैटेगरी-12 पद
  • ST कैटेगरी- 42 पद
  • ऐसे करें अप्लाई
  • इच्छुक उम्मीदवार मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (MPPSC) की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर और 'अप्लाई ऑनलाइन' टैब पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. 

