MP में सरकारी नौकरी की बंपर बहार! इन विभागों में 1510 पदों पर होगी सीधी भर्ती, 1 लाख से अधिक मिलेगी सैलरी, जल्द करें आवेदन

Government Job In MP: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.

जारी विज्ञापन के अनुसार फॉरेस्ट गार्ड के 728 पद, जेल प्रहरी के 757 पद और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के 25 पदों सहित कुल 1510 पदों पर भर्ती की जाएगी. इच्छुक और पात्र अथ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे.

14 मार्च तक भर सकते हैं आवेदन

इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 फरवरी से शुरू हो गई है, जो 14 मार्च तक चलेगी. इसके अलावा वन विभाग के तहत क्षेत्र रक्षक के 169 पदों पर भी भर्ती की जाएगी. वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के पदों का वेतानमान समान रखा गया है. वहीं असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर अधिकतम वेतन 1,14,8000 रुपए तक निर्धारित किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन भर सकते हैं फॉर्म

भर्ती परीक्षा के लिए एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही लिए जाएंगे. इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. डिपार्टमेंट के मुताबिक, सोशल बैलेंस बनाए रखने के लिए अलग-अलग पोस्ट के लिए रिजर्व कैटेगरी (SC, ST, OBC, EWS, और अनरिजर्व) तय की गई हैं.

इतनी होगी फीस

MPESB के अनुसार, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फीस 500 रुपए प्रति क्वेश्चन पेपर है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और EWS (मध्य प्रदेश के निवासी) कैंडिडेट्स को प्रति क्वेश्चन पेपर 250 देने होंगे. फॉर्म करेक्शन की आखिरी तारीख 19 मार्च है.

ये उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन

अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को देश के किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से क्लास 10 या क्लास 12 पास होना चाहिए. उम्र 1 जनवरी 2026 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी. अप्लाई करने के लिए कम से कम उम्र 18 साल होना चाहिए. हालांकि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए उम्र में छूट लागू होगी.

दो शिफ्ट में होगा एग्जाम

फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 7 अप्रैल को मध्य प्रदेश के अलग-अलग एग्जाम सेंटर पर आयोजित किया जाएगा. एग्जाम दो शिफ्ट में होगा. पहली शिफ्ट सुबह 10:00 AM से दोपहर 12:00 PM तक होगी. वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 PM से शाम 5:00 PM तक होगी. एग्जाम के बाद मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी. एग्जाम में टेक्निकल सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से जुड़े सवाल भी होंगे.

एग्जाम सेंटर पर आधार कार्ड लाना होगी अनिवार्य

कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर पर आधार कार्ड समेत कोई वैलिड ID लाना होगा. ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: सरकारी नौकरी का सपना होगा सच! MP के इस विभाग में निकली बंपर भर्तियां, बिना देरी किए ऐसे भरें फॉर्म

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!