Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3045959
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल 5 नंबर मार्केट के कायाकल्प का रास्ता साफ, TNCP से मिली मंजूरी, नए साल में निकलेंगे टेंडर

5 No. Redevelopment Project Approved: भोपाल के  5 नंबर बस स्टॉप क्षेत्र में स्थित रविशंकर शुक्ल मार्केट के री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हाउसिंग बोर्ड और  टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से मंजूरी मिल गई है. 371 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली इस परियोजना के पहले चरण के लिए 121 करोड़ रुपए का टेंडर स्वीकृत किया गया है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Dec 19, 2025, 06:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल 5 नंबर मार्केट के कायाकल्प का रास्ता साफ, TNCP से मिली मंजूरी, नए साल में निकलेंगे टेंडर

Bhopal 5 No. Redevelopment Project Approved: भोपाल के 5 नंबर बस स्टॉप क्षेत्र में स्थित रविशंकर शुक्ल मार्केट के री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है. शहर के  5 नंबर क्षेत्र में स्थित आरएसएस मार्केट प्रोजेक्ट को हाउसिंग बोर्ड की संचालक मंडल की बैठक में प्रशासकीय मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएनसीपी) से भी री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए नए वर्ष की शुरूआत में टेंडर जारी किए जाएंगे.

हाउसिंग बोर्ड की संचालक मंडल की बैठक में 210 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 प्रोजेक्ट के पहले चरण के टेंडर को भी अंतिम रूप दे दिया गया है. 371 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली इस परियोजना के पहले चरण के लिए 121 करोड़ रुपए का टेंडर स्वीकृत किया गया है.

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की बैठक की अध्यक्षता 

Add Zee News as a Preferred Source

हाउसिंग बोर्ड की इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता संचालक मंडल के चेयरमैन और चेयरमैन व नगरीय आवास एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की. बैठक में विभआग के इपर सचिव संजय दुबे, वित्त विभाग के उप सचिव आनंद पटले, टीएनसीपी के संयुक्त संचालक केएस गवली, हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त राहुल हरिदास फटिंग और मुख्य प्रशासकीय अधिकारी तृप्ति श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

121 करोड़ रुपए का टैंडर फाइनल 

भोपाल की बैरसिया तहसील में प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 प्रोजेक्ट के विकास कार्य का टेंडर तय हो गया है. प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए 121 करोड़ रुपए का टैंडर फाइनल किया गया है. कुल 371 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से यह प्रोजेक्ट 210.21 एक क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है.

एक ही जगह हर सुविधा होगी उपलब्ध

परियोजना के तहत आईटी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए एक से पांच एकड़ तक के वाणिज्यिक प्लॉट उपलब्ध कारए जाएंगे. परिसर में सीवेट ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) के साथ-साथ कैफेटेरिया जैसे बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी.

प्रोजेक्ट की कुल लागत 371 करोड़ 95 लाख होगी

इसके अलावा यहां मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीएसईडीसी) का एक प्रशासनिक भवन भी बनाया जाएगा. यह परियोजना केंद्र सरकार की  डिजिटल इंडिया एवं मेक इन इंडिया के अंतर्गत विकसित की जा रही है. इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 371 करोड़ 95 लाख है. जिसमें 146 करोड़ 63 लाख रुपए केंद्र सरकार और 225 करोड़ 32 लाख रुपए राज्य  सरकार की हिस्सेदारी होगी.

ये भी पढ़ें : अंडे खा रहे शिक्षक को आया साइलेंट अटैक, देखते ही देखते मौके पर मौत, हर कोई हैरान

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

bhopal newsBhopal's Number 5 MarketTNCPKailash Vijayvargiya

Trending news

bhopal news
भोपाल 5 नंबर मार्केट के कायाकल्प का रास्ता साफ, TNCP से मिली मंजूरी...
No electricity in chhattisgarh
कागजों पर बिजली...'दिए' पर टिकी जिंदगी! इस युग में अंधेरे ने निगल ली लड़कों की शादी
Chhindwara News
200 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक में फंसा ड्राइवर, जंगल में 3 दिन तक मौत से जूझता रहा
datia news
अंडे खा रहे शिक्षक को आया साइलेंट अटैक, देखते ही देखते मौके पर मौत, हर कोई हैरान
Bhopal Metro
20 या 21..कब से भोपाल मेट्रो में कर सकेंगे सफर? जानिए टाइमिंग और कितना लगेगा किराया
Indore News Hindi
घर में चल रही आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री सील, कई राज्यों में हो रही थी सप्लाई
mp news
मैं शादी से खुश थी...सोनम रघुवंशी ने किया बड़ा दावा, कोर्ट में लगाई जमानत याचिका
mp news
खंडवा में अचानक ढह गई दो मंजिला इमारत, चारों तरफ फैला धूल का गुबार, मची चीख-पुकार
naxal encounter
छत्तीसगढ़ में 2 सालों में मारे गए रिकॉर्ड नक्सली, जानें गृह मंत्री अमित शाह का प्लान
Chhatarpur reel
बेंच पर लड़की, सिर पर काला दुपट्टा…‘आई रे जवानी’ गाने पर क्लासरूम में लगाए ठुमके