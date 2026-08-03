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भोपाल में अवैध निर्माण और अधिभोग उल्लंघन पर राहत, CM मोहन यादव बोले- कमेटी के सुझावों के बाद ही होगी कोई कार्रवाई

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भोपाल शहर में निर्मित भवनों के अधिभोग उल्लंघन संबंधी आदेशों के पालन में प्रक्रिया और नीतिगत निर्णय के लिए समिति का गठन होगा.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 03, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:01 PM IST
भोपाल में अवैध निर्माण और अधिभोग उल्लंघन पर राहत, CM मोहन यादव बोले- कमेटी के सुझावों के बाद ही होगी कोई कार्रवाई

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