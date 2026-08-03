/भोपाल में अवैध निर्माण और अधिभोग उल्लंघन पर राहत, CM मोहन यादव बोले- कमेटी के सुझावों के बाद ही होगी कोई कार्रवाई

भोपाल के निर्मित क्षेत्रों में भवनों के अधिभोग (Occupancy) उल्लंघन और अवैध निर्माण को लेकर चिंता में पड़े शहरवासियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में फैसला लिया गया है कि फिलहाल नगर निगम भोपाल द्वारा ऐसे मामलों में कोई भी कठोर या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. सीएम मोहन यादव ने भोपाल शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल भी उपस्थित थे. बैठक में मंत्री विश्वास सारंग , मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा एवं भगवान दास सबनानी उपस्थित थे. साथ ही मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल , अपर मुख्यसचिव नीरज मंडलोई , आयुक्त नगरीय प्रशासन संकेत भोंडवे, आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश कौशलेन्द्र सिंह, कलेक्टर भोपाल प्रियंक मिश्रा, आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन आदि भी उपस्थित थे.