/भोपाल में अवैध निर्माण और अधिभोग उल्लंघन पर राहत, CM मोहन यादव बोले- कमेटी के सुझावों के बाद ही होगी कोई कार्रवाई

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भोपाल के निर्मित क्षेत्रों में भवनों के अधिभोग (Occupancy) उल्लंघन और अवैध निर्माण को लेकर चिंता में पड़े शहरवासियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में फैसला लिया गया है कि फिलहाल नगर निगम भोपाल द्वारा ऐसे मामलों में कोई भी कठोर या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. सीएम मोहन यादव ने भोपाल शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल भी उपस्थित थे. बैठक में मंत्री विश्वास सारंग , मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा एवं भगवान दास सबनानी उपस्थित थे. साथ ही मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल , अपर मुख्यसचिव नीरज मंडलोई , आयुक्त नगरीय प्रशासन संकेत भोंडवे, आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश कौशलेन्द्र सिंह, कलेक्टर भोपाल प्रियंक मिश्रा, आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन आदि भी उपस्थित थे.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नीतिगत और व्यावहारिक रास्ता निकालने के लिए राज्य शासन ने एक विशेष उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है. अपर मुख्य सचिव (नगरीय विकास एवं आवास विभाग) की अध्यक्षता में बनने वाली यह समिति सभी कानूनी, पर्यावरणीय और लोकहित से जुड़े पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. समिति के सुझावों और शासन द्वारा तय की जाने वाली पारदर्शी प्रक्रिया के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिससे शहर के हजारों परिवारों और व्यवसायियों को फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है.
यह होंगे अध्यक्ष और सदस्य
समिति में अपर मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग अध्यक्ष होंगे. उनके अलावा अपर प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, सचिव श्रम विभाग, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, सदस्य सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल, उप सचिव पर्यावरण विभाग, और आयुक्त नगर तथा ग्राम प्रवेश सदस्य होंगे. वहीं, कलेक्टर भोपाल और आयुक्त नगर निगम विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे.
इस समिति द्वारा न्यायालय के आदेशों के पालन हेतु सभी पहलुओं पर अध्ययन कर शासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा . इस प्रतिवेदन पर शासन विचार उपरांत प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगा, जिसके अनुसार नगर निगम भोपाल द्वारा पालन करवाया जाएगा. तब तक नगर निगम भोपाल कोई सख्त कार्यवाही नहीं करेगा, यह भी आज जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में निर्णय लिया गया है.