Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3080371
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा की तैयारी, दावोस में अमारा राजा समूह से हुई अहम बैठक

World Economic Forum 2026: वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF)-2026 के दौरान दावोस में अमारा राजा समूह ने मध्यप्रदेश में ऊर्जा भंडारण की प्रगति को लेकर जानकारी प्राप्त की. अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मनु श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तरी मध्यप्रदेश के मुरैना क्षेत्र में एक प्रमुख बैटरी स्टोरेज परियोजना संचालित की जा रही है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 20, 2026, 12:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP में 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा की तैयारी, दावोस में अमारा राजा समूह से हुई अहम बैठक

World Economic Forum 2026: वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF)-2026 के दौरान दावोस में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला और अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने अमारा राजा समूह के सह-संस्थापक, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर जय गल्ला के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और बैटरी आधारित समाधानों को लेकर व्यापक चर्चा की. बैठक में राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को लेकर सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया.

चर्चा के दौरान अमारा राजा समूह ने मध्यप्रदेश में ऊर्जा भंडारण की प्रगति को लेकर जानकारी प्राप्त की. अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मनु श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तरी मध्यप्रदेश के मुरैना क्षेत्र में एक प्रमुख बैटरी स्टोरेज परियोजना संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से वर्तमान में शाम के पीक समय में दो घंटे तथा तड़के सुबह दो घंटे की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है.

MP में 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा की तैयारी

Add Zee News as a Preferred Source

अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने की राज्य की दीर्घकालिक रणनीति को साझा करते हुए कहा कि एकीकृत बैटरी स्टोरेज समाधानों के माध्यम से 24 घंटे सौर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य की सभी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की योजना स्टोरेज घटकों के साथ बनाई जा रही है, जिसे राज्य की प्रगतिशील नवीकरणीय ऊर्जा नीति का समर्थन प्राप्त है.

बैठक में ऊर्जा भंडारण तकनीकों में विविधता लाने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई. बताया गया कि प्रदेश में पंप स्टोरेज नीति तैयार की जा रही है, जिसके तहत निजी डेवलपर्स के साथ संवाद जारी है. इसके साथ ही जलविद्युत-सौर तथा तापीय-सौर संयोजन जैसे हाइब्रिड मॉडलों की संभावनाओं का भी मूल्यांकन किया जा रहा है, जिनकी लागत संरचना और तकनीकी पहलुओं पर अध्ययन किया जा रहा है.

आगे की कार्ययोजना 

दोनों पक्षों ने परियोजनाओं से संबंधित विस्तृत आंकड़ों के आदान-प्रदान, विभिन्न तकनीकी विकल्पों के मूल्यांकन तथा मध्यप्रदेश की स्वच्छ ऊर्जा रोडमैप के अनुरूप ऊर्जा भंडारण और उन्नत बैटरी समाधानों में संभावित सहयोग के अवसर तलाशने के लिए निरंतर संवाद बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की. यह बैठक नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण एकीकरण और दीर्घकालिक सतत विकास पर आधारित भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में मध्यप्रदेश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

TAGS

Madhya PradeshWorld Economic Forum 2026

Trending news

Madhya Pradesh
MP मे टेक्नोलॉजी और नवाचार को मिलेगी नई दिशा, दावोस में इजराइल के साथ हुई चर्चा
bhopal news
गांव में नहीं रहना चाहती थी पत्नी, सनकी पति ने दबा दिया गला, फिर ससुरालवालों को...
madhya pradesh news
MP को टियर-2 टेक्नोलॉजी हब बनाने में बड़ा कदम, दावोस में HCL टेक के साथ हुई चर्चा
Mohan Yadav
युवाओं को सक्षम बनाना प्राथमिकता... मोहन यादव ने मध्यांचल उत्सव-2026 का किया शुभारंभ
Raipur Sahitya Utsav
23 जनवरी से रायपुर साहित्य उत्सव का आगाज, साहित्य प्रेमी, लेखक, विचारक होंगे शामिल
raipur news
नांदगांव–नागपुर के बीच तीसरी रेल लाइन का काम तेज, रायपुर रूट की 14 ट्रेनें कैंसिल
raipur news
रायपुर में T20 मुकाबले की उलटी गिनती शुरू, IND vs NZ मैच को लेकर प्रशासन अलर्ट
Indore news
इंदौर जल कांड के बाद MP में 5,219 लीकेज चिह्नित, 58 ट्यूबवेल बंद; रोबोट लगाएंगे पता
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: विजय शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, भोपाल में रेस्टोरेंट के पास मिला महिला का शव, पढ़ें 20 जनवरी की बड़ी खबरें
ratlam news
ड्रग नेटवर्क और पुलिस कनेक्शन! करोड़ों की MD फैक्ट्री से 3 दिन बाद भी DVR ज़ब्त नहीं