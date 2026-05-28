विडंबना! जिसकी शायरी पूरी दुनिया को जुबानी याद, आखिरी दिनों में अपने ही शेर कैसे भूल गए बशीर बद्र; रुला देगी ये दास्तान

Bashir Badr Shayari: मशहूर शायर डॉ. बशीर बद्र अब हमारे बीच नहीं रहे और उन्होंने 91 साल की उम्र में गुरुवार (28 मई) को भोपाल में आखिरी सांस ली. पद्मश्री बशीर बद्र के जाने के बाद उर्दू साहित्य की दुनिया में एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है, जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा. उनके जाने से गम से ज्यादा उनकी जिंदगी के आखिरी सालों का सफर कहीं ज्यादा दर्दनाक और भावुक करने वाला था. यह क्रूर नियति की सबसे बड़ी विडंबना ही थी कि जिस शख्स के लिखे शेरों को गुनगुनाकर दुनिया भर के करोड़ों प्रेमियों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, वह जादूगर आखिरी दिनों में अपने ही अलफाजों से महरूम हो गया था. जिनकी शायरी आज भी दुनिया को जुबानी याद हैं और हमेशा रहेंगी, लेकिन अपने आखिरी दिनों में वो खुद अपने ही शेर भूल गए थे.

जब अपनी ही पहचान भूल गए बशीर साहब

डॉ. बशीर बद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में 'डिमेंशिया' (भूलने की बीमारी) और अल्जाइमर से गंभीर रूप से जूझ रहे थे. बीमारी ने धीरे-धीरे उनकी याददाश्त को पूरी तरह मिटा दिया था, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत और पहचान थी. आखिरी सालों में आलम यह था कि शायरियां तो दूर की बात है, वे न तो अपना नाम याद रख पाते थे और न ही यह समझ पाते थे कि वे इतने बड़े मशहूर शायर हैं. उनके करीबियों के मुताबिक, जब कोई मशहूर गजल या शेर उनके सामने पढ़ता था, तो वे कई बार पूछ लेते थे कि 'यह किसने लिखा है? बहुत खूबसूरत बात कही है.' वह पल उनके चाहने वालों के लिए दर्द भरा होता था.

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'उजाले अपनी यादों के...' और जेहन का अंधेरा

बशीर बद्र साहब ने दशकों पहले एक कालजयी शेर लिखा था, 'उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए.' लेकिन, विडंबना देखिए. जब बशीर बद्र की जिंदगी की शाम हुई, तो उनकी यादों के सारे उजाले धुंधले पड़ चुके थे. जिन्होंने कभी मोहब्बत, तन्हाई, सियासत और जिंदगी के गहरे जख्मों को बेहद मखमली शब्दों में पिरोया था, वो पन्ना अंतिम दिनों में बिल्कुल कोरा हो चुका था.

साए की तरह साथ रहीं पत्नी राहत बद्र

बशीर बद्र साहब के इस कठिन और दर्दनाक दौर में भी उनकी पत्नी डॉ. राहत बद्र हमेशा साथ रहीं और उनकी याददाश्त, उनका सहारा और उनकी आवाज बनीं. हर पल उन्होंने बशीर साहब को एक नवजात बच्चे की तरह संभाला. जब बशीर साहब पूरी तरह खामोश हो जाते या अपने शेर भूल जाते, तो राहत जी उन्हें पुरानी बातें और उनके ही लिखे मिसरे याद दिलाती थीं. राहत बद्र ने एक बार बेहद भावुक होकर कहा था कि दुनिया के लिए वह एक महान शायर हैं, लेकिन मेरे लिए वह एक मासूम बच्चा हैं, जो अपनी ही बनाई दुनिया का रास्ता भूल गया है.

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हमेशा दिलों में अमर रहेंगे बशीर साहब

आज भले ही बशीर बद्र साहब शांत हो गए हों और दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन उनकी गजलें हमेशा जज्बातों को जिंदा रखेंगी. वे हमेशा लोगों के दिलों में अमर रहेंगे. बशीर साहब भले ही अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपनी शायरी भूल गए हों, लेकिन यह दुनिया उनके लिखे अलफाजों को, उनके लहजे को और उनकी उस 'प्यारी आवाज' को कभी नहीं भूल पाएगी. जब तक मोहब्बत और तन्हाई जिंदा है, बशीर बद्र हर दिल की धड़कन में जिंदा रहेंगे.