Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

किराए की थार ने गोवा में मचाया कहर, i20 को मारी जोरदार टक्कर, भोपाल के बुजुर्ग की मौत

Bhopal News: नॉर्थ गोवा में एक तेज रफ्तार किराए की थार ने भोपाल से आए पर्यटकों की i20 कार को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण सड़क हादसे में भोपाल निवासी 65 वर्षीय भगतराम शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 25, 2026, 02:32 PM IST
किराए की थार ने गोवा में मचाया कहर, i20 को मारी जोरदार टक्कर, भोपाल के बुजुर्ग की मौत

Bhopal News: नॉर्थ गोवा में किराए की थार ने एक i20 कार को टक्कर मार दी, जिसमें भोपाल के 65 साल के टूरिस्ट भगतराम शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई. वह अपने परिवार के साथ गोवा घूमने आए थे. हादसा असगांव के हैप्पी बार जंक्शन पर हुआ. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया. परिवार के दो और सदस्यों को मामूली चोटें आईं, जबकि पांच महीने के बच्चे को कोई चोट नहीं आई. पुलिस CCTV फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर जांच कर रही है.

हादसे में भोपाल के बुजुर्ग पर्यटक की मौत
पुलिस के मुताबिक भगतराम शर्मा अपने परिवार के साथ गोवा घूमने आए थे. दोपहर में जब वे असगांव स्थित हेप्पी बार जंक्शन पर पहुंचे, तभी सामने से आ रही किराए की थार ने उनकी आई20 कार को जोरदार टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि थार तेज रफ्तार में थी और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका. गाड़ी में तीन महिलाएं और एक युवक सवार थे.हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने मदद के लिए दौड़ लगाई. घायलों को कार से बाहर निकालकर फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद भगतराम शर्मा को मृत घोषित कर दिया. यह घटना सोमवार को हुई.पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस खंगाल रही CCTV 
मामले ने तब गंभीर मोड़ ले लिया जब मौके पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि एक्सीडेंट के समय एक लड़की थार चला रही थी, लेकिन पुलिस एक्शन से बचने के लिए उसने तुरंत ड्राइवर बदल लिया. इन दावों ने पुलिस की जांच को और मुश्किल बना दिया है. गोवा पुलिस अब जंक्शन के आसपास के CCTV फुटेज की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि एक्सीडेंट के समय गाड़ी कौन चला रहा था. पुलिस ने बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है.इस घटना के बाद परिवार गमगीन है. क्योंकि वे गोवा में मौज-मस्ती करने गए थे, लेकिन इस हादसे ने उनकी सारी खुशियां एक पल में ही खत्म कर दीं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

