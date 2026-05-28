Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3231503
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

ट्विशा मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, CBI ने गिरिबाला सिंह को किया गिरफ्तार, करीब 7 घंटे चली पूछताछ

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है. करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 28, 2026, 06:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

retired judge giribala singh
retired judge giribala singh

Giribala Singh Arrest: भोपाल ट्विशा शर्मा की मौत मामले में रिटा. जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. मिली जानकारी के मुताबिक, सीबीआई की टीमों ने ट्विशा की मौत मामले में गिरिबाला सिंह से लगभग 7 घंटे कड़ी पूछताछ की.   इसके बाद सीबीआई की टीम मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाएगी. उसके बाद में सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा.

बता दें कि सीबीआई की टीम गुरुवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे गिरिबाला सिंह के घर पहुंची थी. जहां गिरिबाला सिंह से लगभग 7 घंटे पूछताछ की गई. उसके बाद शाम को रिटा. जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. इससे पहले बुद्धवार को एमपी हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत भी रद्द कर दी थी. वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में गंभीरता, सबूत और जांच की स्थिति के आधार पर आरोपी पक्ष को राहत देना उचित नहीं है. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

आसपास के इलाके की 360 डिग्री रिकॉर्डिंग
मिली जानकारी के मुताबिक, जांच के दौरान सीबीआई ने छत पर इस हाई इंटेंसिटी 3D कैमरे को लगाकर पूरे घर और उसके आसपास के इलाके की 360 डिग्री रिकॉर्डिंग की. घर और आसपास की लोकेशन को स्कैन करने का मकसद यह पता लगाना था कि घटनास्थल किसी पड़ोसी के घर की छत या बालकनी से दिखाई देता है या नहीं.

ये भी पढ़ेंः ट्विशा शर्मा केस: गिरिबाला सिंह के घर CBI, लेकिन छत पर यह कैसा डिवाइस लगा दिया? जानें क्या है इसका काम

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Twisha Sharma Case

Trending news

mp news
जिस बेटी की हत्या के आरोप में जेल में हैं पिता-भाई, वह प्रेमी संग जिंदा लौटी, जानिए
Twisha Sharma Case
ट्विशा मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, CBI ने रिटा. जज गिरिबाला सिंह को किया गिरफ्तार
Twisha Sharma Case
ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह के घर CBI, छत पर यह कैसा डिवाइस लगा दिया? क्या है इसका काम
damoh news
गजब भाईजान! खुद की कुर्बानी के लिए दूसरे का चमका दिया बकरा, अलीम टोपा गिरफ्तार
Bashir Badr
विडंबना! जिसकी शायरी पूरी दुनिया को जुबानी याद, आखिरी दिनों में भूल गए अपने ही शेर
katni news hindi
कटनी में झोलाछाप डॉक्टर पर बड़ा एक्शन,अवैध क्लीनिक सील, 50 तरह की दवाइयां जब्त
bhopal news
'न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए...' मशहूर शायर बशीर बद्र का इंतकाल
latest mp weather update
ग्वालियर में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, दिन के साथ रातें भी गर्म,भोपाल में होगी बारिश
Mp bakrid
एमपी में भाईचारे के साथ मनाया गया ईद-उल-अजहा का पर्व,गले मिलकर दी एक दूसरे को बधाई
Betul News mp
बैतूल में कागजों में ‘हर घर जल'...गांव में सूखे पड़े नल, बूंद-बूंद के लिए मौत से जंग