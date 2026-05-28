ट्विशा मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, CBI ने गिरिबाला सिंह को किया गिरफ्तार, करीब 7 घंटे चली पूछताछ

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है. करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.
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Giribala Singh Arrest: भोपाल ट्विशा शर्मा की मौत मामले में रिटा. जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. मिली जानकारी के मुताबिक, सीबीआई की टीमों ने ट्विशा की मौत मामले में गिरिबाला सिंह से लगभग 7 घंटे कड़ी पूछताछ की. इसके बाद सीबीआई की टीम मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाएगी. उसके बाद में सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा.
बता दें कि सीबीआई की टीम गुरुवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे गिरिबाला सिंह के घर पहुंची थी. जहां गिरिबाला सिंह से लगभग 7 घंटे पूछताछ की गई. उसके बाद शाम को रिटा. जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. इससे पहले बुद्धवार को एमपी हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत भी रद्द कर दी थी. वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में गंभीरता, सबूत और जांच की स्थिति के आधार पर आरोपी पक्ष को राहत देना उचित नहीं है.
ट्विशा शर्मा डेथ केस | ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है।
गिरिबाला सिंह की एंटीसिपेटरी बेल जबलपुर हाई कोर्ट ने कल देर रात रद्द कर दी।
(फाइल फोटो) pic.twitter.com/Npon51rWm3
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 28, 2026
आसपास के इलाके की 360 डिग्री रिकॉर्डिंग
मिली जानकारी के मुताबिक, जांच के दौरान सीबीआई ने छत पर इस हाई इंटेंसिटी 3D कैमरे को लगाकर पूरे घर और उसके आसपास के इलाके की 360 डिग्री रिकॉर्डिंग की. घर और आसपास की लोकेशन को स्कैन करने का मकसद यह पता लगाना था कि घटनास्थल किसी पड़ोसी के घर की छत या बालकनी से दिखाई देता है या नहीं.
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