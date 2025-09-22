अब बाढ़-बारिश में भी नहीं उखड़ेंगे रोड! मध्य प्रदेश में इस खास तकनीक से बनाई जाएंगी सड़कें, जानें क्या है प्लान?

CGBM Technology Roads Built in MP: मध्य प्रदेश में लगभग 365,045 किलोमीटर सड़कों का जाल फैला हुआ है. कई बार ऐसा होता है कि तेज बारिश के चलते जल भराव की स्थिति बन जाती है, जिसके चलते सड़कें उखड़ने लगती है. लेकिन अब इसको लेकर सरकार की तरफ से एक खास प्लान तैयार किया जा रहा है. बता दें कि प्रदेश के अंदर खराब सड़कों से निजात पाने के लिए सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मिक्स यानि CGBM तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.

मिली जानकारी के मुताबिक, CGBM तकनीक से बनने वाली सड़कों पर लगातार पानी बहने के बाद भी यह खराब नहीं होती है. साथ ही उच्च तापान और ट्रैफिक में भारी दबाव को झेलने में भी काफी सक्षम होती है. बता दें कि CGBM तकनीक के माध्यम से गुजरात के सूरत में सड़कों को तैयार किया गया है. जो कि बारिश के 8 सीजन झेल चुकी है. लेकिन अभी तक सड़कें वैसी की वैसी हैं. वहीं सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने नगरीय क्षेत्रों की सड़कों के लिए नगरीय प्रशासन विभाग को अपना प्रजेंटेशन दिया है.

अभी डामर से बनती हैं सड़कें

सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्च के मुताबिक, देश में आमतौर पर बिटोमिन यानि डामर द्वारा सड़कें बनाई जाती हैं. लेकिन बारिश के मौसम में जलभराव के चलते डामर एग्रीगेट को छोड़ देता है, जिससे सड़क पर गड्ढे हो जाते हैं. वहीं कंक्रीट की सड़क बनाने की बात होती है, लेकिन इसमें थिकनेस ज्यादा रहती है. जिसके कारण सड़कें जल्दी खराब हो जाती है. लेकिन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से एक तकनीक तैयार की गई है. जिसमें सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिंस मिस्क कर तैयार कर सड़कें बनाई जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इन जगहों पर बेहतर रिजल्ट

बताया जाता है कि इसमें अगर बिटुमिंस लेयर को पोरस लेयर बनाकर उसकी ग्राउटेड कर दें, तो सिमेंटीसिस मटेरियल से तो वह सड़क बहुत ही टिकाऊ हो जाती है. इस पर जल भराव में भी कोई असर नहीं पड़ेगा. इस तरह से देश के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग कंडीशन्स के लिए सड़कें बनाई हैं. जैसे कि जहां पर बहुत ज्यादा तापमान होता है, जहां पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दबाव होता है. या फिर जहां पर ज्यादा सर्दी पड़ती है. इसी तकनीक से गुजरात, यूपी, गुवाहाटी, श्रीनगर, जम्मू में सड़कें बनाई गई हैं. इन जगहों से बेहतर रिजल्ट भी देखने को मिले हैं.

CGBM तकनीक पर विचार

बता दें कि प्रदेश के अंदर अभी सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मिक्स तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. प्रदेश में कुल तीन तकनीकों के द्वारा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. इनमें थिन व्हाइट टॉपिंग तकनीक, बेस्ट प्लास्टिक तकनीक और कोल्ड मिक्स तकनीक का ही इस्तेमाल किया जा रहा है. वहीं नगरी प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, नगरीय इलाकों की सड़कें अच्छे और टिकाऊ बने, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता में भी सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं अगर इस तकनीक से सड़कें बनाई जाएंगी, तो बारिश में भी सड़कें खराब होने से बची रहेगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!