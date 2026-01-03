'हम हिंदू हैं...', RSS प्रमुख ने सामाजिक एकजुटता का सिखाया मंत्र, आजादी को लेकर भी कही ये बात

Mohan Bhagwat News: भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक सद्भाव बैठक को संबोधित किया. उन्होंने समाज में एकता, अनुशासन और आत्मगौरव की महत्वपूर्ण बातें भी बताई. इस मौके पर भागवत ने कहा कि संघ किसी मिलिट्री या सेवा संगठन की तरह नहीं है, बल्कि यह समाज में चरित्र, संयम और जिम्मेदारी का विकास करता है. उन्होंने डॉ. हेडगेवार के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद करते हुए कहा कि हम एकजुट नहीं थे, तभी बार-बार देश पर आक्रमण होते रहे.

वहीं उन्होंने भारतीय एकता को महत्त्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत केवल एक भूगोल नहीं है, बल्कि यह एक विशेष संस्कृति और स्वभाव का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि हमारे मत-पंथ, भाषा और जाति भले ही अलग हो, लेकिन 'हम हिंदू हैं' यह हमारी साझा पहचान है. भागवत ने हिंदू समाज को चार श्रेणियों में बांटा पहले वे जो गर्व से कहते हैं 'हम हिंदू हैं', दूसरे वे जो सोचते हैं 'गर्व की क्या आवश्यकता है', तीसरे वे जो 'घर आएं तब बताऊंगा' और चौथे वे जो भूल गए हैं कि वे हिंदू हैं.

लोगों को जागरूक होने की जरूरत

इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि समाज का संगठन ही देश के भविष्य को निर्धारित करता है. उन्होंने बताया कि जिन देशों में एकता और गुणवत्ता की कमी आई, उनका पतन हुआ, जबकि जिन देशों में यह मजबूत रही, उनका उत्थान हुआ. भागवत ने संघ की शाखाओं में अनुशासन, सामाजिक सेवा, परिवार में समरसता, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक सामाजिक नियमों के पालन पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में जितना भी बुरा हो रहा है, उससे कहीं अधिक अच्छा काम भी हो रहा है, बस हमें जागरूक होने की जरूरत है.

मोहन भागवत की लोगों से अपील

मोहन भागवत ने कहा कि संघ, विद्या भारती या कोई राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए त्याग और समर्पण का संगठन है. उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे अपने समाज, परिवार और देश के लिए समय दें और पारिवारिक कर्तव्यों को निभाएं. उन्होंने कहा कि हमें अपनी भाषा, भोजन और संस्कृति के माध्यम से अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए. मोहन भागवत ने कहा, 'हमारा देश बड़ा बनाने का कार्य हमें ही करना है; कोई दूसरा नहीं करेगा'. उनके शब्दों ने समाज में जागरूकता, जिम्मेदारी और एकता की भावना को मजबूती दी.

रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल

