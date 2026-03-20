RSS में बड़े बदलाव की तैयारी, युवाओं को मिलेंगे ज्यादा मौके; जानें क्या है संघ का नया प्लान?

RSS Structure Change in MP: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस (RSS) मध्य प्रदेश में अपनी दशकों पुरानी प्रांतीय संगठनात्मक संरचना में बदलाव करने जा रहा है और इसकी जगह पर अब नई व्यवस्था लागू की जाएगी. पुरानी व्यवस्ता 27 मार्च से खत्म हो जाएगी और उसकी जगह एक संभाग-आधारित प्रणाली लागू होगी. यह संगठन द्वारा हाल के वर्षों में किए गए सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलावों में से एक है. संघ की हाल ही में हुई प्रतिनिधि सभा की बैठक में इसको लेकर फैसला किया गया है और इससे संगठन के कामकाज में तेजी आएगी, फैसले जल्दी होंगे और साथ ही युवा कार्यकर्ताओं को ज्यादा जिम्मेदारी मिलेगी. यानी इस बदलाव से संगठन को मजबूती मिलेगी और युवाओं को ज्यादा मौके मिलेंगे.

RSS में क्या हो रहा बदलाव?

अब तक आरएसएस (RSS) के ढांचे के तहत मध्य प्रदेश को तीन प्रांतों में बांटा गया था, जिसमें मालवा, महाकौशल और मध्य भारत शामिल है. हर प्रांत का अपना प्रांत संघचालक, प्रांत कार्यवाह और प्रांत प्रचारक होता था. 27 मार्च से यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी. इसकी जगह अब मध्य प्रदेश को सात संभागों में पुनर्गठित किया जाएगा, जिसमें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर और रीवा का नाम है. हर संभाग का अपना एक कार्यकारी निकाय होगा, जिसके प्रमुख संभाग प्रचारक होंगे. विशेष रूप से मध्य भारत प्रांत को दो संभागों ग्वालियर (चंबल के साथ मिलाकर) और भोपाल (नर्मदापुरम के साथ मिलाकर) में बांटा जाएगा.

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RSS में इस बदलाव का क्या है उद्देश्य?

मध्य भारत संघचालक अशोक पांडे ने इसकी घोषणा की है और यह बदलाव 27 मार्च से लागू होगा. संघ के एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से बताया कि इसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया को जमीनी स्तर के करीब लाना और साथ ही संगठनात्मक जिम्मेदारियों को युवा कार्यकर्ताओं के लिए खोलना है.

राज्य स्तर पर तीन-प्रांतीय ढांचे की जगह एक एकल राज्य इकाई ले लेगी. हालांकि, कोई राज्य संघचालक नहीं होगा. इसके बजाय एक 'प्रदेश कार्य समिति' समन्वय निकाय के रूप में कार्य करेगी, जिसमें एक प्रदेश प्रचारक, एक प्रदेश कार्यवाह और दो से तीन सहायक सदस्य शामिल होंगे. अशोक पांडे ने बताया कि उनका दायित्व केवल समन्वय तक सीमित है और उनका मुख्य रूप से उनका काम संबद्ध संगठनों और सरकार के साथ संपर्क बनाए रखना है. संगठनात्मक कार्य की जिम्मेदारी मंडल, विभाग और जिला कार्यकारी निकायों की होगी.

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सांगठनिक ढांचे के अनुसार, राज्य भर में क्षेत्रों की संख्या भी 11 से घटाकर 9 कर दी गई है. इस पुनर्गठन के पीछे RSS का तर्क दो घोषित उद्देश्यों पर आधारित है, जिसमें तेजी से निर्णय लेना और युवा कार्यकर्ताओं को ज्यादा अधिकार देना है. पुरानी व्यवस्था के तहत जिला और विभागीय कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ प्रचारकों तक पहुंचने से पहले प्रांतीय निकायों के जरिए समन्वय स्थापित करना पड़ता था, जिससे आदेश की शृंखला में और परतें जुड़ जाती थीं. संघ के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि विभागीय मॉडल का उद्देश्य इस शृंखला को छोटा करना है, क्योंकि अब जिला कार्यकर्ता सीधे विभागीय प्रचारकों से संपर्क करेंगे, जिससे प्रांतीय मध्यस्थ की जरूरत खत्म हो जाएगी.

कैसे युवाओं को मिलेंगे ज्यादा मौके?

डिविजनल स्तर पर और ज्यादा एग्जीक्यूटिव पद बनाने का मतलब है कि संगठन के युवा सदस्यों के लिए ज्यादा काम करने के मौके मिलेंगे, जिन्हें पहले प्रांतीय स्तर पर पद खाली होने का इंतजार करना पड़ता था. मध्य भारत प्रांत को खत्म किया जा रहा है, जिसमें 16 राजस्व जिले आते हैं, जो बैतूल से लेकर भिंड तक फैले हुए हैं. हालांकि, संगठनात्मक उद्देश्यों के लिए संघ के काम की इकाइयों के तौर पर इन्हें 31 जिलों में बांटा गया है.

अशोक पांडे ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि मध्य भारत प्रांत में RSS की गतिविधियां इस समय 2,481 स्थानों पर चल रही हैं, जिनमें 3,842 शाखाएं या दैनिक सभाएं शामिल हैं. ये ही संघ की नियमित गतिविधियों का मुख्य आधार हैं. इनमें से 544 शाखाएं महानगरों के 37 स्थानों पर और 3,298 शाखाएं ग्रामीण जिलों के 2,444 स्थानों पर संचालित होती हैं. इसके अलावा, यह संगठन 689 स्थानों पर 736 साप्ताहिक 'मिलन' (यानी एक घंटे की सभाएं) भी आयोजित करता है.

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, संघ का यह भी दावा है कि प्रांत में उसकी सेवा से जुड़ी गतिविधियां भी काफी सक्रिय हैं. कुल 271 सेवा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें वे इलाके शामिल हैं जिन्हें संगठन 'सेवा बस्तियां' कहता है. ये ऐसी बस्तियां हैं, जहां सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग रहते हैं. इन जगहों पर मुख्य काम स्वास्थ्य, शिक्षा और नैतिक मूल्यों जोर देने पर होता है. प्रांत में ऐसी 1,013 सेवा बस्तियों की पहचान की गई है, जिनमें से 367 बस्तियों में RSS की शाखाएं चल रही हैं.

प्रशिक्षण पद्धति में बदलाव

RSS ने अपनी प्रशिक्षण संरचना में भी संशोधन किया है. पिछली व्यवस्था में सात-दिवसीय प्राथमिक प्रशिक्षण के बाद सीधे 'संघ शिक्षा वर्ग' होता था. अब प्राथमिक स्तर से पहले एक नया तीन-दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण मॉड्यूल जोड़ा गया है. जब से शुरुआती ट्रेनिंग शुरू हुई है, तब से ऐसी 179 क्लासें हो चुकी हैं, जिनमें 821 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया है. सात दिन की शुरुआती ट्रेनिंग के लिए 61 बैचों में 3,485 वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी गई है. सीनियर लेवल की ट्रेनिंग यानी संघ शिक्षा वर्ग के सेशन अभी तक नहीं हुए हैं और उम्मीद है कि ये मई और जून में होंगे.

RSS के नेतृत्व ने साफ तौर पर दो चीजो में फर्क किया है: एक, जिसे वह शाखा में महज 'मौजूदगी' कहते हैं. जैसे- ड्रिल, प्रार्थना, झंडे को सलामी देना. और दूसरा, असल सामाजिक जुड़ाव यानी लोगों के समुदायों में जाकर उनसे जुड़ना, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर काम करना, और उस चीज के बारे में जागरूकता फैलाना जिसे संगठन 'राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना' कहता है.

क्या यह ढांचागत बदलाव इन लक्ष्यों को पूरा कर पाएगा? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि 27 मार्च को यह बदलाव पूरा होने के बाद नई डिविजनल संस्थाएं कितनी असरदार तरीके से जिम्मेदारी संभालती हैं.