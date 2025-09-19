भोपाल से गोवा जाने वाली बस में चल रहा था बड़ा खेला, RTO ने यात्री बनकर मारा छापा तो हुआ भंडाफोड़
भोपाल

भोपाल से गोवा जाने वाली बस में चल रहा था बड़ा खेला, RTO ने यात्री बनकर मारा छापा तो हुआ भंडाफोड़

Bhopal News: भोपाल से गोवा जाने वासी यात्री बस में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां ऑल इंडिया परमिट वाली बसों में लोकल सवारी भरी जा रही थी. जिसे आरटीओ ने रंगे हाथों पकड़ लिया. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Sep 19, 2025, 11:09 PM IST
RTO Raid on Private Buses: भोपाल में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. जहां ऑल इंडिया परमिट वाली दो बसों को जब्त किया गया है. दरअसल, जिन बसों पर कार्रवाई हुई है, उनके पास ऑल इंडिया परमिट था. लेकिन इसकी आड़ में लोकल सवारियों को बैठा रही थीं. इसकी शिकायत मिलने के बाद आरटीओ ने खुद यात्री बनकर टिकट बुक किए और मौके से दो बसं को रंगे हाथ पकड़ लिया.  RTO की यह कार्रवाई अशोक ट्रैवल्स और हमसफर ट्रैवल्स की बसों पर की गई है.

जानिए पूरा मामला
आरटीओ जितेन्द्र शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि  हमसफर ट्रेवल्स की बस भोपाल से गोवा के लिए जा रही थी. जिसमें आरटीओ की टीम ने इंदौर से बुरहानपुर का टिकट बुक करवा लिया. जो परिवहन विभाग के नियमों का उल्लंघन था. इसके बाद परिहन विभाग ने बस को रंगे हाथों पकड़ लिया.  यही नहीं इसके अलावा अशोक ट्रेवल्स की बस जो भोपाल से उदयपुर जा रही थी, उसमें भोपाल से इंदौर, इंदौर से देवास की सवारी बैठी पाई गईं. जिस पर भी कार्रवाई की गई.

जानिए नियम
परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक,  केंद्र सरकार के नए आदेशों के अनुसार, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बसें केवल नीयत स्थानों के बीच ही यात्रियों को ले जा सकती हैं. उदाहरण के तौर पर इंदौर से गोवा के लिए बुकिंग होने पर बस सिर्फ यही दूरी तय कर सकती है. अगर बीच में किसी शहर में सवारी बैठाती है तो नियमों का उल्लंघन है. 

दोनों बसों को भोपाल आरटीओ में खड़ा किया गया है. आरटीओ जितेन्द्र शर्मा ने बताया  ऑल इंडिया परमिट की आड़ में लोकल सवारी बैठाने वाली बसों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

