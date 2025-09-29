Advertisement
मंदिर के आसपास मिले तो उनकी ठुकाई करो...साध्वी प्रज्ञा ने किसे लेकर दिया ये भड़काऊ बयान ?

MP News: भोपाल की पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में मुस्लिम समाज पर आक्रामक बयान दिया. उन्होंने महिलाओं को सलाह दी कि वे किसी मुस्लिम को बहन न बनाएं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 29, 2025, 01:17 PM IST
Sadhvi Pragya News: भोपाल से पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपने आक्रामक और विवादास्पद बयान से एक बार फिर सुर्खियां बटोरीं. उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा और महिलाओं को आगाह किया कि वे किसी भी मुस्लिम की बहन ना बनें , क्योंकि वे छल करते हैं.उनके धर्म में भाई-बहन का रिश्ता नहीं होता है. साध्वी प्रज्ञा के इस बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है.

यह भी पढ़ें: विधायक ने बीजेपी MLA पर लगाया गंभीर आरोप, बताया चरस तस्करी में पार्टनर, गरमाई सियासत

 

साध्वी प्रज्ञा ने फिर दिया विवादित बयान
दरअसल,  भोपाल में विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी कार्यक्रम में बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मुस्लिम समाज और देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू पर विवादित टिप्पणियां कीं. उन्होंने कहा कि किसी भी मुस्लिम की बहन न बनें. क्योंकि वे लोग बहन बनाकर छल कर करते हैं. उनके धर्म में भाई-बहन का रिश्ता नहीं होता.  उन्होंने मंदिरों के पास "विधर्मियों" को प्रसाद बेचने पर विरोध की अपील की और उनकी “ठुकाई” करने तक की बात कही. इसके अलावा उन्होंने नेहरू को अंग्रेजों की चाटुकार बताया और कहा कि वे ना तो चुनाव जीते थे और ना ही देश के दिल में थे.

यह भी पढ़ें: सबका DNA हिंदू है... BJP विधायक का विवादित बयान, बोले-नवरात्रि में घर वापसी अभियान चलाएंगे

 

साध्वी प्रज्ञा ने किसे लेकर दिया ये भड़काऊ बयान ?
साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि 'किसी मुसलमान की बहन नहीं बनना चाहिए. ये लोग बहन बनाकर छल करते हैं. इनके धर्म में भाई-बहन का रिश्ता नहीं है. हमें संकल्प लेना होगा कि कोई भी विधर्मी हमारे घर काम के लिए न आए. टोलियां बनाकर मंदिरों पर नजर रखें कि कहीं कोई विधर्मी प्रसाद तो नहीं बेच रहा. अगर मंदिर के पास विधर्मी प्रसाद बेचता मिले तो उसकी ठुकाई करें. इसके साथ ही महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि हमें बिना खड्ग के आजादी मिली. एक ऐसे व्यक्ति को पहला प्रधानमंत्री बनाया गया जिसने न वोट जीते और न ही देश का दिल जीता. उसने देश की कोई सेवा नहीं की. एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया जो अपने कपड़े विदेश धुलवाने भेजता था. वह अंग्रेजों की चाटुकारिता करता था और अंग्रेजी महिलाओं के समक्ष नतमस्तक होता था. (रिपोर्ट- दीपक द्विवेदी)

