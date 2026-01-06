Advertisement
सकट चौथ आज, भोपाल-इंदौर में कब निकलेगा चांद? देखें चंद्रोदय का सही समय

Sakat Chauth 2026: आज माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी सकट चौथ का शुभ दिन है. यह व्रत बच्चों की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए रखा जाता है. आइए जानते हैं कि भोपाल और इंदौर में चांद कब निकलेगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 06, 2026, 12:50 PM IST
Sakat Chauth Chand Nikalne ka Time: हिंदू धर्म में माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाने वाला सकट चौथ या तिलकुट चौथ का व्रत बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है. यह व्रत मुख्य रूप से बच्चों की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य के लिए रखा जाता है. इस दिन सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता भगवान गणेश के साथ-साथ चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है. ऐसा माना जाता है कि विवाहित महिलाएं सकट चौथ का व्रत बिना कुछ खाए-पिए रखती हैं, और व्रत चंद्रमा के दर्शन और पूजा करने के बाद ही पूरा होता है. इसलिए इस व्रत के लिए चंद्रमा निकलने का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. आइए जानते हैं कि आज सकट चौथ पर आपके शहर भोपाल और इंदौर में चंद्रमा कब निकलेगा?

कैसे करें सकट चौथ की पूजा?
सकट चौथ (जिसे तिलकुट चौथ भी कहते हैं) भगवान गणेश को समर्पित एक व्रत है. यह व्रत खासकर बच्चों की लंबी उम्र और उन्हें परेशानियों से बचाने के लिए रखा जाता है. पूजा के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, नहाएं और साफ कपड़े पहनें. भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़कर व्रत रखने का संकल्प लें. यह व्रत आमतौर पर बिना पानी पिए (निर्जला) रखा जाता है. पूरे दिन अपने विचारों में भगवान गणेश को याद करें. गुस्सा करने से बचें और घर में शांति बनाए रखें.

अब शाम को नहाने के बाद पूजा की जगह पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर रखें. भगवान गणेश को गंगाजल से स्नान कराएं, नए कपड़े चढ़ाएं (प्रतीकात्मक रूप से, चावल के दानों के रूप में), और सिंदूर का तिलक लगाएं. इस दिन तिल और गुड़ से बने लड्डू (तिलकुट) चढ़ाना सबसे ज़रूरी माना जाता है. सकट चौथ की कहानी पढ़ें या सुनें. कहानी सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है. इसके बाद 'जय गणेश जय गणेश देवा' की आरती करें.

भोपाल-इंदौर में कब निकलेगा चांद? 
इस व्रत का पूरा होना चांद देखने और उसकी पूजा करने पर निर्भर करता है. आज मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में चांद निकलने के समय को लेकर काफी उत्सुकता है. राजधानी भोपाल में चांद रात 9:00 बजे और इंदौर में रात 9:07 बजे निकलने की उम्मीद है. महिलाएं शाम से ही चांद निकलने का इंतजार करने लगती हैं, क्योंकि चांद की पूजा और अर्घ्य देने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

